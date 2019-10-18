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Fotoğraflarla ‘İstanbul Surları’na yolculuk

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2019 10:54 | Son Güncelleme

Yaşanan son depremde özellikle Yedikule bölgesinde zarar gördükleri ile ilgili haberlerin sıkça yapıldığı ‘İstanbul Surları’ bu kez güncel bir çalışma olan ve Özyeğin Üniversitesi Yayınları etiketiyle kitaplaştırılan bir eserle raflardaki yerini aldı.

Fotoğraflarla ‘İstanbul Surları’na yolculuk

İSTANBUL,(DHA) - Yaşanan son depremde özellikle Yedikule bölgesinde zarar gördükleri ile ilgili haberlerin sıkça yapıldığı ‘İstanbul Surları’ bu kez güncel bir çalışma olan ve Özyeğin Üniversitesi Yayınları etiketiyle kitaplaştırılan bir eserle raflardaki yerini aldı.

Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Metin Çavuş’un surlarda gerçekleştirdiği kişisel yolculuğun görsel yansımaları, Yüce ve Yalnız: İstanbul Surlarında Bir Yolculuk adlı kitapta bir araya geldi.

Metin Çavuş 2017 ve 2018 yıllarında çekilen sur fotoğraflarından oluşan kitapta surların çevresindeki yaşamı fotoğraflamak yerine, fotoğraf makinesini surların kendisine yöneltmeyi tercih ediyor. Eser 36 siyah Fotoğraflarla ‘İstanbul Surları’na yolculukFotoğraflarla ‘İstanbul Surları’na yolculukFotoğraflarla ‘İstanbul Surları’na yolculuk

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