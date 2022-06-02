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Fotoğraflarla Kraliçe'nin Platin Jübile kutlamaları: İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'in tahttaki 70. yılı kutlanıyor

02.06.2022 19:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70. yılı kutlamaları nedeniyle dört günlük resmi tatil ilan edildi.

Fotoğraflarla Kraliçe'nin Platin Jübile kutlamaları: İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'in tahttaki 70. yılı kutlanıyor

İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70. yılı kutlamaları nedeniyle dört günlük resmi tatil ilan edildi.

Tahtta 70 yılını tamamlayan ilk kişi olan Kraliçe 2. Elizabeth, Platin Jübilesini bu yıl 6 Şubat'ta kutladı.

Buckingham sarayında kraliyet ailesi

Kraliçe 2. Elizabeth, oğlu Prens Charles, torunu Prens William, Cambridge Düşesi Kate Middleton ve çocukları Louis, Charlotte ve George ile Buckingham Sarayı'nda uçak gösterisini izledi.

Prens William'ın 4 yaşındaki en küçük çocuğu Prens Louis, gösteri sırasında verdiği komik pozlarla izleyicilerin kalbini çaldı.

Prens Louis

Prens Louis

Prens Louis

Buckingham Sarayı önü

Kraliçe'nin Platin Jübile kutlamaları kapsamında İngiltere'de dört günlük tatil ilan edildi. Binlerce kişi Buckingham Sarayı önünde toplandı ve Kraliçe'nin balkona çıkışını ve ardından yapılan askeri töreni ve uçak gösterisini izledi.

Uçak gösterisi

Uçak gösterisi

70'ten fazla uçak, Buckingham Sarayı'nın tepesinden geçtikten sonra Windsor Kalesi'nde de fotoğraflandı. Buckingham Sarayı, Kraliçe'nin ana Jübile fenerini özel törenle Windsor Kalesi'nde yakacağını açıkladı.

Uçak gösterisini izleyen insanlar

İnsanlar uçak gösterisini kameraya yakalamak için sokaklarda toplandı.

Londra Kulesi'nde top atışı

Kraliçe'nin Platin Jübilesi'ni kutlamak için Londra Kulesi ve Hyde Park'ta, Galler'deki Roald Dahl Meydanı'nda ve İskoçya'da Edinburgh Kalesi'nde saygı atışları yapıldı.

Hyde Park'ta top atışı

Cardiff'te top atışı

Edinburgh Kalesi'nde top atışı

Protestocular

Diğer taraftan bir grup protestocu Buckingham Sarayı önündeki gösteriyi durdurmaya çalıştı ve polis tarafından uzaklaştırıldı.

Kutlamalar haftasonu boyunca devam edecek

Platin Jübile kutlamaları

Kutlamalar hafta sonu boyunca devam edecek.

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