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Fotoğraflı YKS başarı mesajları! YKS sınavı için başarı dilekleri

25.06.2021 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Binlerce öğrencinin gireceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) sayılı saatler kaldı artık. Öğrencilerin ve velilerin heyecanlı bekleyişleri sürerken, üniversite sınavına girecek tanıdıklarına başarı mesajları atmak isteyen birçok kişi internet üzerinden araştırma yapıyor. Öğrencilerin YKS heyecanına ortak olmak ve başarı dileklerinde bulunmak için gönderebileceğini mesajları sizin için haberimizde derledik. İşte YKS için başarı ve iyi dileklerle dolu fotoğraflı mesajlar…

Fotoğraflı YKS başarı mesajları! YKS sınavı için başarı dilekleri

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girerek, üniversitelerde ön lisans veya lisans programına dahil olarak eğitimlerini tamamlamak isteyen binlerce öğrenci 26 – 27 Haziran tarihlerinde ter dökecek. Sınava girecek tanıdıklarına, arkadaşlarına ya da akrabalarına başarı dileklerini iletmek isteyen birçok kişi için çeşitli YKS başarı mesajlarını haberimizde derledik. İşte YKS için başarı mesajları…

YKS başarı mesajları!

  • Demişsin ki zordur YKS konuları! Bizi ancak zor olanlar paklar. Kim korkar sınavdan. Başarı ben istediğim sürece benim olacaktır.
  • Sevgili kardeşim, YKS 2021 yaklaşıyor. Azimle çalışmaya devam ediyoruz. Başarı bizimle, gecen hayırlı olsun inşallah.
  • Güçlükler, başarının değerini artıran süslerdir. Sınavın da bu süslerden sadece biri. Başarılar.

2

  • Sevgili torunum, çok çalıştığını biliyorum. Umarım TYT ve YKS sınavı sonuçları gönlüne göre olur. Başarmak senin hakkın ama kazanmasan de dert etmezsin.
  • Başarı tatlıdır ama çoğu zaman ter kokar.
  • İyi bir başlangıç, yarı yarıya başarı demektir.
  • Güzel bir YKS sonucu elde etmen dileğiyle sınavda başarılar diliyorum.

6

  • Bir insan bir iş yapabiliyorsa, bütün insanlar o işi yapabilir. Üşenme, vazgeçme, erteleme... Başarı ben başaracağım diyenlerindir.
  • Güçlükler, başarının değerini artıran süslerdir. Sınavın da bu süslerden yalnızca bir tanesi. Başarılar
  • Başarıyı en kötü şekilde kullanmak, onunla övünmektir.
  • Sınavda başarılar kardeşim. YKS sınavında en güzel sonuçlar senin olsun.

5

  • Her sınav hayatımıza yeniden yön veriyor. Kaybetsek te, kazansak ta hakkımızda hayırlısı olsun. TYT ve YKS konuları kolay gelsin inşallah. Rabbim gönlüne göre versin.
  • Büyük başarıların sahipleri küçük işleri titizlikle yapabilme sabrını gösteren kişilerdir.

4

  • Yıllardır emek vererek çalıştığınız bu sınav; sakinlik, kendine güven ve bedenen sağlıklı olmayı gerektiriyor. Başarı, çok çalışmak kadar olumlu düşünceler, azim ve sabır da ister.
  • Başarı yolunda size en büyük katkının kendinize duyduğunuz güvenden geleceğini unutmayınız.
  • Başarı kuvvetli olana gülümser, başarısızlık zayıflara çullanır. Yks sınavında başarının gülümsemesi dileğiyle. Umarım her şey gönlünce olur. Bol şanslar.

3

  • Sonuca değil sınava odaklanın. İçinizi ferah tutun ve kendinize güvenin. Sınavınızın sonucu ne olursa olsun hepiniz ülkemiz için çok değerlisiniz. Her birinizin başarılı olacağı alanı bulacağına inanıyorum. Her birinize başarılar diliyorum.
  • Genç kardeşlerim, sınav sizler için, sizler de bizim için değerlisiniz. Tüm gençlerimize hafta sonu girecekleri YKS’de başarılar diliyorum.

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sınav YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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