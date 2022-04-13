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  4. Fotokapanla görüntülendi! Ölümden döndüler: İnanılmaz büyüktü

Fotokapanla görüntülendi! Ölümden döndüler: İnanılmaz büyüktü

13.04.2022 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da keşfettikleri mağaranın derinliklerine inmekten son anda vazgeçen dağcılar, ölümden döndüklerini bölgeye yerleştirdikleri fotokapan görüntülerini izleyince anladı. Mağara ayı yaşadığını gören dağcılardan Yalova Dağcılık ve Spor Kulübü Başkanı Yusuf İşsever, "Biz ilk gittiğimizde de aslında oradaymış. Bir hata yapsaydık ve içeri girseydik şu an muhtemelen ölmüştük. Kaçış şansımız hiçbir şekilde yoktu. Mağara çok fazla dardı" diye konuştu.

Fotokapanla görüntülendi! Ölümden döndüler: İnanılmaz büyüktü

Yalova'da bir grup dağcı, ölümden döndü. Keşfettikleri mağaranın derinlerine inmekten vazgeçen dağcılar, yerleştirdikleri fotokapanın görüntülerini izleyince mağarada bir ayının yaşadığını gördü. Yalova Dağcılık ve Spor Kulübü Başkanı Yusuf İşsever, "Biz ilk gittiğimizde de aslında oradaymış. Bir hata yapsaydık ve içeri girseydik şu an muhtemelen ölmüştük. Kaçış şansımız hiçbir şekilde yoktu. Mağara çok fazla dardı" diye konuştu.

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İNMEKTEN VAZGEÇTİLER

Yalova Dağcılık ve Spor Kulübü Başkanı Yusuf İşsever, arkadaşıyla merkeze bağlı Kurtköy ormanlık alandaki mağarayı keşfetmek için bölgeye gitti. Yaklaşık 1 saatlik yürüyüşün ardından alana ulaşan ikili mağaradan içeri giriş yaptı. Girişte ayı izlerini fark eden dağcılar planladıkları keşiften son anda vazgeçerek mağaranın derinliklerine inmekten vazgeçti. Mağarada sesle çıkaran dağcılar herhangi bir tepki almamalarına rağmen daha fazla riske girdi. Daha sonra mağaradan çıkan dağcılar, girişi gören bölgeye fotokapan yerleştirdi.

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Bir hafta sonra yine aynı yere bu kez ayı korkusu nedeniyle 6 kişilik bir ekiple giden İşsever, fotokapan görüntülerini izleyince ölümden döndüklerini anladı. Kendilerinden 7 saat sonra mağaran çıkan dev boz ayı ile burun buruna gelmekten son anda kurtulan İşsever, yaşadıkları macerayı youtube kanalında da paylaştı.

"ŞU AN MUHTEMELEN ÖLMÜŞTÜK"

İşsever, 2000’li yıllarda mağaraya giren dağcıların ‘Yalova’nın en güzel mağarası’ diye tanımladıkları alanı keşif yaparak “youtube” kanalında paylaşmak istediklerini söyledi. Riske girmeyerek doğru bir karar aldıklarını söyleyen İşsever, şöyle konuştu:

“Ayının izleri inanılmaz büyüktü. Tabi bu bizi baya ürküttü. Çünkü ayı gerçekten orada alt odalardan birinde yatıyor olabilirdi. Ses çıkarmamıza rağmen hiçbir şekilde tepki vermedi. Ses çıkarmadı. Fotokapan görüntülerinde biz oradan ayrıldıktan 7-8 saat sonra çıkıyor ayı. Biz ilk gittiğimizde de aslında oradaymış. Bir hata yapsaydık ve içeri girseydik şu an muhtemelen ölmüştük. Kaçış şansımız hiçbir şekilde yoktu. Mağara çok fazla dardı.

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İkinci kez bölgeye gittiklerinde görüntüleri izleyince yine keşiften vazgeçtiklerini anlatan İşsever, “Mağaranın ilk bölümüne gidip tekrar fotokapanı bıraktık. 2 hafta sonra ilk odaya, fotokapanı bıraktığımız yerden görüntülere tekrar bakacağız. Süreci izleyeceğiz tekrar mağaraya girip çıkıyor mu? Daha sonra mağarayı durumuna göre keşif yapacağız" dedi.

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Kaynak: İHA


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