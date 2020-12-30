Fotosentez nedir? Fotosentezsiz bir dünya düşünülebilir mi? Fotosentez nasıl oluşur?

Fotosentez en basit haliyle bir bitkinin yaşamak için kendine besin sağlamasıdır. Görünürde bir besin üretimi iken aslı bu kadar basit değildir. Fotosentez hayatın devamı için en gerekli olaylardan biridir.

Fotosentez İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Fotosentezin gerçekleşebilmesi için öncelikle güneş ışınlarına ihtiyaç vardır. Dolayısıyla fotosentez gündüz gerçekleşir. Bitki hücresinin kloroplast organelinde yer alan klorofil molekülü de fotosentez için en gerekli maddelerden biridir. Ayrıca bitkilerin yeşil rengi klorofil molekülünden gelir. Su (H2O) fotosentez için gerekli maddeler içinde yer alır. Fotosentezin gerçekleşebilmesi için ortamdaki karbondioksite (CO2) ihtiyaç vardır.

Fotosentez Sırasında Neler Olur?

Fotosentez ne demek sorusunun cevabını arayanlar karşılarında büyük bir alem bulur. Karmaşık tepkimeler bütünü fotosentez, iki aşamada gerçekleşir. Bu evreler ışıklı evre ve ışıktan bağımsız evre ya da karanlık evre olarak adlandırılır.

Işıklı evre

Fotosentezin ilk evresi ışıklı ortamda gerçekleşir. Ayrıca bu olaya fotofosforilasyon da denir. Işıklı evre çok hücreli canlı anlamına gelen ökaryot canlıların hücrelerinde, kloroplast organelinin tilakoit zarlarında gerçekleşir. Bu evrede güneşten gelen ışınlar kullanılarak ATP sentezi yapılır, diğer bir deyişle enerji üretilir. Amacı ATP üretmenin yanında NADPH molekülünü üretmektir. Fotosentez sonucu oluşan oksijen, ışıklı evrede ortaya çıkar. Fotoliz adı verilen suyun ışıkla parçalanması olayı bu evrede gerçekleşir. Su molekülü NADP için hidrojen, atmosfer için oksijen, tepkimeler için elektron kaynağıdır.