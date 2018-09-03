Franco'nun kemiklerinin mezarından çıkarılması tartışmaları

MADRİD (AA) - İspanya'da diktatör Francisco Franco'nun torunu Francisco Franco Martinez-Bordiu, hükümetin, dedesinin mumyasıyla oynadığı "oyunu" kolaylaştırmayacaklarını ve ailenin kalıntıların anıt mezardan çıkarılmasını öngören karara karşı haklarını sonuna kadar savunacağını söyledi.
Franco'nun torunu, Cope radyosuna yaptığı açıklamada, Pedro Sanchez liderliğindeki hükümetin geçen ay aldığı kararı doğru bulmadıklarını ve uygulamasında da bir aciliyet görmediklerini belirtti.
Ailenin bu konudaki kararının oy birliğiyle alındığını kaydeden Francisco Franco Martinez-Bordiu, "Hükümetin, dedemin mumyasıyla oynamasını kolaylaştırmayacağız. Anayasanın bize verdiği haklar çerçevesinde, elbette ki yasalara uyarak, konuyu mümkün olan en son aşamaya kadar götüreceğiz." dedi.
Franco'nun torunu, bireyler olarak ilgili düzenlemeye itiraz edemeyeceklerini bildiklerini ancak bu itirazı yapabilecek olan ombudsmana gideceklerini söyledi.
- Düzenlemeye göre ailenin onayı gerekmiyor
İspanyol hükümeti, 1975'te ölen Franco'nun kemiklerinin ailenin onayı olmasa bile Madrid yakınlarındaki Valle de los Caidos anıt mezarından çıkarılmasını mümkün kılan bir kararnameyi 24 Ağustos'ta kabul etmişti.
Başbakan Yardımcısı Carmen Calvo, düzenlemenin parlamentoda kabulünün ardından ailenin kalıntıların yeni yeri konusunda karar vermek için iki haftası olacağını, aksi takdirde hükümetin bir yer seçeceğini söylemişti.
Haziran ayında göreve gelen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, anıt mezarı "İspanyolları bölen sembol" olarak tanımlamıştı.
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- 33 bin kişinin de mezarı bulunuyor
Franco'ya bağlı milliyetçilerle cumhuriyetçiler arasında 1936'dan 1939'a kadar yaşanan İspanya İç Savaşı'nda hayatını kaybeden 33 bin kişinin de gömülü olduğu Valle de los Caidos, başkent Madrid'in 60 kilometre kuzeybatısında bulunuyor.
İspanya'nın kültürel mirasları listesinde yer alan ve içinde büyük bir kilisenin bulunduğu Valle de los Caidos'ta halen Franco için anma törenleri düzenleniyor.
Franco'nun 1939'da iç savaşın bitiminden öldüğü 1975'e kadar süren iktidarında 114 bin kişinin kaybolduğu tahmin ediliyor. İç savaş sırasında ise en az 500 bin kişinin hayatını kaybettiği sanılıyor.
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