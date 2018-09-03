Franco'nun kemiklerinin mezarından çıkarılması tartışmaları

MADRİD (AA) - İspanya'da diktatör Francisco Franco'nun torunu Francisco Franco Martinez-Bordiu, hükümetin, dedesinin mumyasıyla oynadığı "oyunu" kolaylaştırmayacaklarını ve ailenin kalıntıların anıt mezardan çıkarılmasını öngören karara karşı haklarını sonuna kadar savunacağını söyledi.

Franco'nun torunu, Cope radyosuna yaptığı açıklamada, Pedro Sanchez liderliğindeki hükümetin geçen ay aldığı kararı doğru bulmadıklarını ve uygulamasında da bir aciliyet görmediklerini belirtti.

Ailenin bu konudaki kararının oy birliğiyle alındığını kaydeden Francisco Franco Martinez-Bordiu, "Hükümetin, dedemin mumyasıyla oynamasını kolaylaştırmayacağız. Anayasanın bize verdiği haklar çerçevesinde, elbette ki yasalara uyarak, konuyu mümkün olan en son aşamaya kadar götüreceğiz." dedi.

Franco'nun torunu, bireyler olarak ilgili düzenlemeye itiraz edemeyeceklerini bildiklerini ancak bu itirazı yapabilecek olan ombudsmana gideceklerini söyledi.

- Düzenlemeye göre ailenin onayı gerekmiyor

İspanyol hükümeti, 1975'te ölen Franco'nun kemiklerinin ailenin onayı olmasa bile Madrid yakınlarındaki Valle de los Caidos anıt mezarından çıkarılmasını mümkün kılan bir kararnameyi 24 Ağustos'ta kabul etmişti.