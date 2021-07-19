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Fransa’da Kovid-19 aşı merkezi kundaklandı

19.07.2021 00:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa’nın güneyindeki Bayonne kentinde aşı merkezi kundaklandı. Cumhurbaşkanı Macron, geçen hafta hastane ve bakımevi çalışanlarına aşı zorunluluğu getirileceğini, Kovid-19 sağlık kartı uygulamasının genişletileceğini duyurmuş, açıklamalardan sonra ülkenin birçok kentinde aşı zorunluluğu ve sağlık kartı uygulaması karşıtı gösteriler düzenlenmişti.

Fransa’da Kovid-19 aşı merkezi kundaklandı

France Bleu Pays Basque’ın haberine göre, pazar gecesi Bayonne'e bağlı Urrugne’deki aşı merkezinin çadırı yanmaya başladı.

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ÇADIRIN TAMAMINI KAPLAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, alevler çadırın tamamını kaplamadan söndürüldü.

Yapılan ilk incelemelerde, çadırın etrafına benzin döküldüğü ve alevlerin belli noktalarda başladığı tespit edildi.

Bayonne savcılığı, Bayonne polisinin incelemelerine dayanarak olayla ilgili kundaklamayla ilgili soruşturma başlattı.

NE OLMUŞTU?

Ülkenin güneydoğusundaki Nice kentinde, 2 Temmuz’da aşı karşıtları aşı merkezini hedef almış, gece merkezdeki çadır ve masanın üzerine aşı karşıtı yazılar yazmıştı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen hafta, hastane ve bakımevi çalışanlarına aşı zorunluluğu getirileceğini, Kovid-19 sağlık kartı uygulamasının genişletileceğini duyurmuştu.

Macron’un açıklamalarından sonra ülkenin birçok kentinde aşı zorunluluğu ve sağlık kartı uygulaması karşıtı gösteriler düzenlenmişti.

Kovid-19 sağlık kartı uygulaması, restoran, bar, sinema vb. sosyal alanlara, 50'den fazla kişinin bulunduğu etkinlikler ve mekanlara girişte Kovid-19 aşısı olduğunu belgelemek veya son 48 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucu göstermek ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlamayı gerektiriyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fransa koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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