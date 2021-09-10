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Fransa'da kuş gribi alarmı! Kâbus yeniden hortladı

10.09.2021 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'nın kuzeydoğusundaki Ardennes ilinde kümes hayvanları çiftliğinde tavuklarda kuş gribi belirlendi.

Fransa'da kuş gribi alarmı! Kâbus yeniden hortladı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Ardennes'te kümes hayvanları çiftliğinde kuş gribi tespit edildiği ve çiftlikte yetiştirilen hayvanların piyasaya sürülmediği ifade edildi.

Resmi gazetede yayımlanan kararda, Fransa genelinde kuş gribi alarm durumunun "önemsiz"den "orta" seviyeye yükseltildiği kaydedildi.

France Bleu Ardennes, yıl başından bu yana Ardennes'te 6. defa kuş gribi vakası belirlendiğini aktardı.

Kuş gribinin yayılmaması için, kuş göçü koridorunda kalan bölgelerde kümes hayvanları çiftliklerinin üzerinin kapatılması önlemleri alındı.

Fransa'da geçen yıl kasım ayından mayısa kadar devam eden 500'den fazla kuş gribi vakasında, 3,5 milyon kümes hayvanı itlaf edilmek zorunda kalmıştı.

Salgın özellikle ülkenin güneybatısında, kaz ciğeri üretimiyle ünlü çiftlikleri etkilemişti.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Fransa
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