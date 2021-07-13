Fransa'da sağlık çalışanlarına koronavirüs aşısı zorunlu olacak

Delta varyantının hızla yayılmasıyla birlikte Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, koronavirüs salgınında dördüncü dalgayı önlemeye yönelik yeni tedbirleri açıkladı. Aşının sağlık çalışanlarına zorunlu hale geleceğini duyuran Macron, "Hastaneler, klinikler, huzurevleri, engellilere yönelik kuruluşlardaki hemşire ve hemşire olmayan personel, evde de dahil olmak üzere yaşlı veya hassas kişilerle temas halinde çalışan tüm profesyonel veya gönüllüler için aşı gecikmeden zorunlu olacaktır" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA CEZAİ İŞLEM

15 Eylül'den itibaren aşı olmayan sağlık çalışanlarına cezai işlem yapılacağını belirten Macron, "15 Eylül'e kadar aşı yaptırmanız gerekiyor. 15 Eylül'den itibaren kontroller yapılacak ve yaptırımlar uygulanacak" dedi.

Aşının herkese zorunlu olması konusunun tartışıldığını da belirten Macron, "Durumun gelişimine bağlı olarak tüm Fransız halkı için zorunlu aşı sorusunu kendimize sormamız gerekecek" ifadelerini kullandı.

21 TEMMUZ'DAN İTİBAREN ZORUNLU

Kişinin negatif PCR test sonucunu veya aşı sertifikasını kanıtlayan sağlık kartı, 12 yaşından büyük her vatandaş için 21 Temmuz'dan itibaren eğlence ve kültür yerlerinde, ağustos ayından itibaren ise kafeler, restoranlar, hastaneler, huzurevleri, uçaklar, trenler ve otobüslere erişim için zorunlu olacak.

PCR TESTİ ÜCRETLİ OLACAK

Şimdiye kadar bedava olan PCR testleri, sonbahardan itibaren ücretli olacak. Macron, "Bu sonbaharda tıbbi reçete dışında PCR testleri ücretli olacak "dedi.

Macron, bu haftadan itibaren risk altındaki ülkelerin vatandaşları için sınır kontrollerinin daha da güçlendirileceğini ve aşı olmayan yolcular için zorunlu izolasyon sağlanacağını belirtti.

Fransa’da toplam vaka sayısı 5 milyon 812 bin 639'a, toplam can kaybı ise 111 bin 353’e ulaştı.

Kaynak: İHA

