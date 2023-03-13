HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Fransa'da şehrin göbeğinde askeri tatbikat! Çok sayıda ülke katıldı

Fransa'da şehrin göbeğinde askeri tatbikat! Çok sayıda ülke katıldı

13.03.2023 00:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa, ABD, İtalya, İspanya, Belçika ve İngiltere’den 7 bin askerin katıldığı Orion23 tatbikatının son aşaması Cahors kentinde yapıldı. Şehrin göbeğinde bombaların da kullanıldığı tatbikat sırasında, siviller ise gündelik hayatlarına devam etti.

Fransa'da şehrin göbeğinde askeri tatbikat! Çok sayıda ülke katıldı

Fransa’da 25 Şubat’ta başlatılan ve NATO müttefiklerinin katılımıyla icra edilen Orion23 tatbikatı sona erdi.Cahors’taki tatbikatta, askerler kurusıkı mermiler, ses ve sis bombaları kullanırken, siviller ise gündelik hayatlarına devam etti. Askerler, tatbikat senaryosu kapsamında ele geçirilen kenti geri aldı.

AW846449_02

MESKUN MAHAL ÇATIŞMASI CANLANDIRILDI

Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, askerlerin meskun mahal çatışması canlandırdığı sırada araçların ve sivillerin yollardan geçişlerinin devam ettiği görüldü. Son yıllarda şehir ortamında yapılan en büyük tatbikat olan Orion23’ün Cahors’taki ayağına yaklaşık bin asker katıldı.

AW846449_03
Fransız Silahlı Kuvvetleri tarafından her yıl düzenlenen ve hava, kara, deniz ve siber alanlarda icra edilen Orion tatbikatı, Fransa tarafından düzenlenen en önemli askeri tatbikatlardan biri olarak kabul ediliyor. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O ülkede bara bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı varO ülkede bara bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
'Gereğini yaparız' dedi, o tarihi işaret etti'Gereğini yaparız' dedi, o tarihi işaret etti
HÜDA PAR ittifak kararını verdiHÜDA PAR ittifak kararını verdi
Anahtar Kelimeler:
Fransa

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan o isteğe kayıtsız kalmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan o isteğe kayıtsız kalmadı

Memleket Partisi, Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Memleket Partisi, Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Sütyensiz poz verdi! Göğsündeki dövme dikkat çekti

Sütyensiz poz verdi! Göğsündeki dövme dikkat çekti

Dünyanın en güzel kızı dekolteli pozuyla büyüledi

Dünyanın en güzel kızı dekolteli pozuyla büyüledi

HÜDA PAR seçim kararını açıklamıştı! Cumhur İttifakı'ndan ilk açıklama geldi

HÜDA PAR seçim kararını açıklamıştı! Cumhur İttifakı'ndan ilk açıklama geldi

Naci Görür'den deprem bölgesi için kritik uyarı

Naci Görür'den deprem bölgesi için kritik uyarı

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.