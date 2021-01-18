HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Fransa'da son 24 saatte Kovid-19'dan 141 kişi hayatını kaybetti

Fransa'da son 24 saatte Kovid-19'dan 141 kişi hayatını kaybetti

18.01.2021 00:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Fransa'da son 24 saatte Kovid-19'dan 141 kişi hayatını kaybetti

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 141 kişi yaşamını yitirdi.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 16 bin 642 artışla 2 milyon 910 bin 989'a yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 141 kişi hayatını kaybetti. Virüs kaynaklı ölü sayısı 70 bin 283'e çıktı.

Son 7 günde hastanelerde tedaviye alınan 9 bin 631 kişiden 1418'i yoğun bakımda tedavi görüyor.

Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 6,6'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, Kovid-19 aşısı yapılan kişi sayısı 422 bini geçti. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERYeşilçam'dan bir yıldız daha kaydıYeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 68 milyonu geçtiDünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 68 milyonu geçti
76 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 76?76 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 76?

En Çok Okunan Haberler

Ziya Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim açıklaması

Ziya Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim açıklaması

Öyle pozlar verdi ki... Gündem oldu

Öyle pozlar verdi ki... Gündem oldu

Kadir Şeker davasında flaş gelişme

Kadir Şeker davasında flaş gelişme

17 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

17 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Lüks villasını gezdirip eleştirilere yanıt verdi! 'Çok üzgünüm ama...'

Lüks villasını gezdirip eleştirilere yanıt verdi! 'Çok üzgünüm ama...'

ABD’nin Seçilmiş Başkanı Biden’ın ilk emirleri açıklandı

ABD’nin Seçilmiş Başkanı Biden’ın ilk emirleri açıklandı

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Pompeo açıkladı! ABD'den çarpıcı koronavirüs iddiası

Pompeo açıkladı! ABD'den çarpıcı koronavirüs iddiası

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kahvaltı için uyandırdığı eşi onu bu hale getirdi

Kahvaltı için uyandırdığı eşi onu bu hale getirdi

Ülke bu kızı konuşuyor! 5 yıldır kafeste tutuluyor

Ülke bu kızı konuşuyor! 5 yıldır kafeste tutuluyor

İçişleri duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

İçişleri duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

Diğer Haberler

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 68 milyonu geçti

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 68 milyonu geçti

Kongre baskınından 3 gün önce 'Kongre hedef olabilir' uyarısı yapılmış

Kongre baskınından 3 gün önce bu uyarı yapılmış

ABD'de metroda çıplak adam krizi! Tartıştığı yolcuyu raylara attı kendisi elektrik akımına kapıldı

ABD'de metroda çıplak adam krizi! Feci şekilde can verdi

Seçilmiş Başkan Biden’ın ABD'de uygulanacak ilk emirleri açıklandı

ABD’nin Seçilmiş Başkanı Biden’ın ilk emirleri açıklandı

Zehirlenen muhalif Aleksey Navalni'yi taşıyan uçak Moskava'ya indi! Gözlatına alındı

Zehirlenen muhalif tekrar Rusya'da! Gözaltına alındı

İngiltere Çin üzerinde Sincan baskısını artırıyor

İngiltere Çin üzerinde Sincan baskısını artırıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.