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Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Iraklı mevkidaşı ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.10.2019 12:03 | Son Güncelleme

Irak’ın başkenti Bağdat’a giden Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Iraklı mevkidaşı Muhammed Ali El-Hekim ile bir araya geldi.Görüşme sonrası ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali El-Hekim, Suriye’den kaçan terör örgütü DEAŞ üyelerinin ülkesine girmesini engellemek için gereken tedbirlerin alındığını belirterek, “Suriye’de 72 ülkeden gelen çok sayıda yabancı DEAŞ üyesi bulunuyor.

Irak’ın başkenti Bağdat’a giden Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Iraklı mevkidaşı Muhammed Ali El-Hekim ile bir araya geldi.
Görüşme sonrası ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali El-Hekim, Suriye’den kaçan terör örgütü DEAŞ üyelerinin ülkesine girmesini engellemek için gereken tedbirlerin alındığını belirterek, “Suriye’de 72 ülkeden gelen çok sayıda yabancı DEAŞ üyesi bulunuyor. Söz konusu bu ülkeler gereken önlemleri almalıdır” şeklinde konuştu.
Suriye’deki terör örgütü DEAŞ üyesi Iraklıların yakalanması ve adil bir şekilde yargılanması için ülkesinin gereken işlemleri yapacağını vurgulayan Iraklı bakan, görüşmede ayrıca Türkiye’nin Suriye’de düzenlediği Barış Pınarı Harekatı’nın da ele alındığını söyledi.
Fransız bakan ise yaptığı açıklamada, Suriye’deki gelişmeler ışığında, terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerini acilen toplanmaya davet edeceğini bildirdi.
Irak’ın başkenti Bağdat’a bu sabah giden Fransa Dışişleri Bakanı’nın, Bağdat’taki temaslarının ardından Kürt yetkililerle bir araya gelmek için Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) başkenti Erbil’i ziyaret etmesi bekleniyor.

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