Fransa, nadir bir kanser türüne yol açtığı gerekçesiyle meme protezini yasakladı

Fransa Ulusal Ecza ve Sağlık Ürünleri Ajansı'ndan (ANSM) yapılan açıklamada, nadir görülen ancak ciddi tehlike arz eden bir kanser türüne yol açabileceği gerekçesiyle meme protezlerinin ‘önlem olarak' yasaklandığı belirtildi. Yasağın, altı firma tarafından üretilen pürüzlü yüzeye sahip protezler için geçerli olduğu kaydedildi.

59 VAKA TESPİT EDİLDİ, ÜÇÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

Fransa'da bu protezlerle bağlantılı 59 kanser vakasının kayıt altına alındığı, bu kişilerden üçünün hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

Söz konusu protezlerin yüzeyindeki pürüz arttıkça, bağışıklık sistemine saldıran anaplastik büyük hücreli lenfoma riskinin yükseldiği ifade edildi.

Ajans, ayrıca pürüzlü yüzeye sahip meme protezleriyle bağlantılı anaplastik büyük hücreli lenfoma vaka sayısının, 2011'den bu yana dikkat çekici biçimde arttığına işaret etti.

KANADA DA SIRADA

Kararla Fransa, pürüzlü yüzeye sahip meme protezlerini yasaklayan ilk ülke oldu. Ancak ANSM, kadınların bu protezleri çıkarmak için bir ameliyata girmeleri konusunda yorum yapmadı. ANSM, 'riskin nadir olmasını' buna gerekçe olarak gösterdi.