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Fransa’da 2020 yılında kısıtlamalara rağmen kadın cinayetleri işlendi

03.02.2021 10:34 | Son Güncelleme:
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Fransa Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2020 yılında 90 kadın cinayeti işlendiği bildirildi.Fransa’da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan karantina dönemi boyunca evde kalan kadınlara yönelik şiddet ihbarlarının arttığı açıklandı.

Fransa Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2020 yılında 90 kadın cinayeti işlendiği bildirildi.
Fransa’da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan karantina dönemi boyunca evde kalan kadınlara yönelik şiddet ihbarlarının arttığı açıklandı. Fransa Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede 2020 yılında 90 kadın cinayeti işlendiği ifade edildi. Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti sosyal medya hesabından yayınladığı videolu mesajda, "2020’de 106 cinayet işlendi ve mağdurların 90’ı kadındı" ifadelerini kullandı.
Bakan Moretti bu sayının 2019’da 146 olduğunu belirtirken, eşleri veya eski eşleri tarafından öldürülen kadın sayısındaki azalmayı "küçük ama umut verici" olarak nitelendirdi. Dupond-Moretti "Elbette her cinayet, her şiddet, tüm toplumumuz için bir başarısızlıktır, Adalet Bakanlığı için bir başarısızlıktır" ifadelerini kullandı.
Öte yandan 2020 yılında işlenen kadın cinayetlerinin, hükümetin 2006’da kadın cinayetleri verilerini kayda geçirmesinden bu yana en düşük veri olduğu aktarıldı.

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