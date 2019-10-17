HABER

Fransa'da başörtülü Müslüman kadının saldırıya uğraması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 00:46 | Son Güncelleme

Saldırıya uğrayan başörtülü kadın milletvekili hakkında suç duyurusunda bulunacak

PARİS (AA) - Fransa'da başörtülü Müslüman kadının kendisine sözlü saldırıda bulunan ve başörtüsünü çıkarmasını isteyen aşırı sağcı milletvekili Julien Odoul hakkında suç duyurusunda bulunacağı belirtildi.

Fransız basınında çıkan haberlere göre, başörtülü kadının, kendisine sözlü saldırıda bulunan ve başörtüsünü çıkarmasının isteyen milletvekili hakkında Dijon Savcılığına ve Paris Mahkemesine suç duyurusunda bulunacak.

Le Monde gazetesinde yayımlanan açık mektupta, aralarında ünlü Fransız aktör Omar Sy ve gazeteci Alain Gresh'in de bulunduğu 90 akademisyen, sanatçı, yönetmen, aktör ve gazeteci, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan, Odoul'un birkaç gün Müslüman kadına yaptığı sözlü saldırısını kınamasını istemişti.

İnsanların dini aidiyetleri nedeniyle hakarete ve saldırıya uğramasının ve ırkçılığa maruz kalmasının kabul edilemeyeceği belirtilen mektupta, Macron'un başörtülü veya başörtüsüz Müslüman kadınların toplumda yeri olduğunu, Müslümanların ayrımcılığa maruz kalmaması gerektiğini açıklaması gerektiği ifade edilmişti.

Mektupta, sağcı ve solcu siyasetçilerin de laikliği kullanarak özellikle Müslüman kadınlara ayrımcılık yapmaktan kaçınmadığının altı çizilmişti.

Aşırı sağcı Odoul, geçen hafta Besançon'da düzenlenen bir toplantıda Müslüman kadından oğlunun yanında başörtüsünü çıkarmasını istemişti ve kendisine sözlü saldırıda bulunmuştu.

Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, pazar günü yaptığı açıklamada, başörtüsünün toplumda istenmediğini savunarak okul gezilerinde öğrencilere refakat eden annelerin başörtüsü takmasına ilişkin, "Yasa başörtüyü yasaklamıyor ancak yerel yönetimlerin başörtüyü yasaklanmasını teşvik edebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

PARTNER Müge Anlı'da şoke eden gerçek! İki kız kardeşle de birlikte olup... Müge Anlı'da şoke eden gerçek! İki kız kardeşle de birlikte olup...
HDP'li Mithat Sancar hastaneye kaldırıldı!HDP'li Mithat Sancar hastaneye kaldırıldı!
Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Şırnak’taEmniyet Genel Müdürü Aktaş, Şırnak’ta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
başörtüsü Fransa kadın Müslüman

En Çok Okunan Haberler

Meclis'te gerginlik! 'Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz'

Meclis'te gerginlik! 'Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz'

Rasulayn'da teröristlere ait füze rampası ele geçirildi

Rasulayn'da teröristlere ait füze rampası ele geçirildi

Dizel skandalı patladı! Fiyatı rekor kırdı

Dizel skandalı patladı! Fiyatı rekor kırdı

Barış Pınarı'na destek rahatsız etti! 'Vatandaşlık verilmesin'

Barış Pınarı'na destek rahatsız etti! 'Vatandaşlık verilmesin'

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TBMM Genel Kurulu'nda fenalaştı! HDP'li Mithat Sancar hastaneye kaldırıldı

HDP'li Mithat Sancar hastaneye kaldırıldı!

16 Ekim 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

İşte büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar!

Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga

İki aile arasında kavga! Silahlar konuştu

16 Ekim 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

İşte Şans Topu'nda kazandıran numaralar

Malatya’da askeri personel taşıyan araç kaza yaptı: 3’ü asker 5 yaralı

Askeri personel taşıyan araç kaza yaptı!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam 653 oldu

Ağır darbe! MSB son bilançoyu açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.