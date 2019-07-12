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Fransa'da sarı yelekli eylemciye 2 ay tecilli hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 23:44 | Son Güncelleme

Sarı yeleklilerin şubatta Paris'te düzenlediği gösteride, İslam karşıtı Yahudi asıllı Fransız düşünür Alain Finkielkraut'ya hakaret ettiği ileri sürülen kişiye, 2 ay tecilli hapis cezası verildi

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te, sarı yeleklilerin şubat ayında düzenlediği gösteride, İslam karşıtı Yahudi asıllı Fransız düşünür Alain Finkielkraut'ya hakaret ettiği ileri sürülen kişi, 2 ay tecilli hapis cezasına çarptırıldı.

Fransız basınında çıkan haberlerde, Paris Mahkemesi'nin, sarı yeleklilerin 16 Şubat'ta başkentte yaptığı eylemde, Finkielkraut'ya hakaret ettiği iddia edilen 36 yaşındaki Benjamin W.'ye 2 ay tecilli hapis verdiği belirtildi.

Mahkemenin, sanığın, Finkielkraut'ya Yahudi olduğu için hakaret ettiğine hükmettiği ifade edildi.

Benjamin W.'nin avukatı Ouadie Elhamamouchi ise müvekkilinin, kendisine yöneltilen anti-Semitizm suçlamalarını reddettiğini aktardı.

Mahkemenin, Finkielkraut'nun, televizyon programlarındaki İslam ve yabancı karşıtı söylemlerini dikkate almamasına tepki gösteren Elhamamouchi, mahkemenin kararına itiraz edeceklerini söyledi.

Fransız düşünür Finkielkraut, ülkede Müslümanlara karşı hakaret içerikli açıklamalarıyla sık sık gündeme gelmişti.

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Alain Finkielkraut Fransa hapis cezası Sarı yelekliler

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