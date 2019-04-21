HABER

Fransa'da sarı yeleklilerin eylemine ilişkin soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 22:57 | Son Güncelleme

Fransa'da sarı yeleklilerin eylemine ilişkin soruşturma

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te sarı yeleklilerin dün düzenlediği gösteride polise "intihar edin" çağrısı yaptığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Paris Savcılığı, sarı yeleklilerin dünkü eyleminde protestocuların polise "intihar edin" çağrısı yaptığı olaya ilişkin soruşturma açtı.

Paris'te, dün Bataillon du Pacifique Meydanı'ndan Republique Meydanı'na kadar yürüyen sarı yelekli göstericilerle polis arasında gerginlik yaşanmıştı. Polis kendisine şişe ve taş atan eylemcilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etmişti.

Bastille Meydanı'nda bulunan bir başka sarı yelekli grup da birkaç aracı, motosikleti ve bir barikatı ateşe verdi.

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, başkentteki gösterilerde 227 kişinin gözaltına alındığı, 20 bin 518 kişinin üst araması ve kimlik kontrolünün yapıldığı bildirilmişti. Gözaltına alınanların arasında birkaç gazetecinin de bulunduğu belirtilmişti.

Polis, Champs-Elysees Caddesi'nde gösteri yapması yasaklanan eylemcilerin Charles de Gaulle Etoile Meydanı'nı çevreleyen sokaklarla Elysee Sarayı ve Ulusal Meclis civarından uzak tutulması için yoğun güvenlik önlemleri almıştı. Pazartesi günü çıkan yangında büyük zarar gören Notre Dame Katedrali ve çevresinde de eylem yapılmasına izin verilmemişti.

Akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin, 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor.

Hükümetin açıkladığı verilere göre, gösterilerde 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı. Eylemlerde 8 bin 400'den fazla kişi gözaltına alındı, bine yakın göstericiye hapis cezası verildi.

PARTNERDadı dizisinin haşarı çocuğu bakın şimdi ne yapıyor!Dadı dizisinin haşarı çocuğu bakın şimdi ne yapıyor!
Gül'den Kılıçdaroğlu'na saldırıya kınama!Gül'den Kılıçdaroğlu'na saldırıya kınama!
Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde saldırı (11)Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde saldırı (11)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gösteri Sarı yelekliler soruşturma

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilk yorum!

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilk yorum!

Kanlı pazar! Ülke kana bulandı, 207 kişi öldü

Kanlı pazar! Ülke kana bulandı, 207 kişi öldü

Küvette çıplak duş alırken fotoğraflarını çekip...

Küvette çıplak duş alırken fotoğraflarını çekip...

Umreden paylaştı! 'Küfür edeceğim tövbe tövbe...'

Umreden paylaştı! 'Küfür edeceğim tövbe tövbe...'

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu'nun makam aracı bu hale geldi!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun makam aracı bu hale geldi!

Abdullah Gül'den Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırıya kınama!

Gül'den Kılıçdaroğlu'na saldırıya kınama!

Saldırıya uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı açıklaması

MSB'den Kılıçdaroğlu'na saldırı açıklaması!

Meral Akşener'den saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Akşener'den Kılıçdaroğlu'na ziyaret!

Konya'da deprem! Çevre illerden de hissedildi

Konya'da deprem! Çevre illerden de hissedildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.