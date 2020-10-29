Fransa’daki saldırılar için hangi ülke ne dedi?

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel de 'menfur saldırıyı kınadığını' ifade edip "Bütün Avrupa sizinle" diye seslendi. Avrupa Parlamentosu Sözcüsü David Sassoli de "Şiddet ve nefreti körükleyip yaymak isteyenler karşısında birlik olma sorumluluğumuz var" açıklaması yaptı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Twitter hesabından saldırıyı kınayıp "Tüm kalbimle Fransa'nın yanındayım. Bütün Avrupa Fransa ile dayanışma halinde. Barbarlık ve fanatizm karşısında kararlı ve birlik içinde olacağız" mesajını paylaştı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ise "İngiltere, dehşete düşüren bu saldırının sorumlularının bulunmasında Fransız halkına her türlü desteği sunmaya açıktır" ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Nice kentindeki saldırının ardından, "İngiltere'nin terör ve hoşgörüsüzlük karşısında Fransa'nın yanında kararlılıkla durduğunu" belirten bir açıklama yaptı.

Fransa'nın Nice kentinde üç kişinin öldürüldüğü bıçaklı saldırılara dünyadan tepki gecikmedi. Birçok ülkenin liderlerinin yanı sıra, dini otoriteler de saldırıyı kınayan açıklamalar yaptı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel "Bir kilisede yapılan vahşi saldırı karşısında şoke olduğunu" bildirerek, Almanya'nın Fransız halkıyla dayanışma içinde olduğunu kaydetti.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte de Fransız halkına seslenip "Yalnız değilsiniz" dedi. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte de saldırıyı kınadı.

Türkiye Dışişleri: Hiçbir sebep şiddeti meşrulaştıramaz

Türkiye Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada Nice saldırısını kınayarak, "Hiçbir sebep, bir insanın canına kıyılmasını mazur gösteremez, şiddeti meşrulaştıramaz" ifadelerini kullandı. Açıklamada şunlar söylendi:

"Kutsal bir ibadet mekânında böyle vahşi bir saldırıyı düzenleyenlerin, dini, insani, ahlaki değerlerden nasibini almadığı açıktır. Terörün farklı türleriyle mücadele eden ve terör nedeniyle vatandaşlarını kaybeden bir ülke olarak, Nice şehri sakinleri başta olmak üzere, Fransız halkıyla terör ve şiddete karşı dayanışma içinde olduğumuzu vurguluyoruz."

https://twitter.com/ikalin1/status/1321791667037495299?s=20

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Twitter'dan yayımladığı Fransızca ve Türkçe mesajlarla Nice'te gerçekleşen saldırıyı kınadı. Kalın, şunları yazdı: