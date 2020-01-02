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  4. Fransa’yı Ocak ayında yoğun grev programı bekliyor

Fransa’yı Ocak ayında yoğun grev programı bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 16:17 | Son Güncelleme

Fransa’da 29 gündür devam eden emeklilik reformu grevlerinin Ocak ayı eylem planı belli oldu.

Fransa’da 29 gündür devam eden emeklilik reformu grevlerinin Ocak ayı eylem planı belli oldu. Sendikaların açıkladıkları takvime göre ülkeyi yine geniş çaplı eylemler bekliyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un emeklilik reformunu hayata geçirmekte kararlı olduğunu açıklaması üzerine işçi sendikaları, 2020 eylem planını hazırladı. Ülke genelinde daha etkin bir grev yürütmek isteyen sendikalar, 3 Ocak itibari ile diğer meslek gruplarının da katılımıyla grevleri yoğunlaştıracak.
SOS Emeklilik Birliğinin hazırladığı takvime göre, 3-6 Ocak arası avukat, hemşire, fizyoterapi uzmanı, doktor, muhasebeci ve birçok farklı meslek çalışanlarının grev yapacağı öğrenildi. Aynı gün havacılık çalışanları sendikası SPAF de hostes ve pilotların kısmen grev yapacağını duyurdu.
İşçi sendikası CGT, hükümetle 7 Ocak’ta gerçekleştirilecek görüşmeler sonrası 7-10 Ocak arası petrol rafinerilerinin tamamen kapatılıp greve gidileceğini bildirdi.
Yine 9 Ocak’ta ülke çapında genel grev ve 13 Ocak’ta bakanlarla görüşme gerçekleştirecek sendikaların son olarak 22 Ocak’ta bakanlar kurulunun onayına sunulacak emeklilik reformunu engellemek istediği ifade edildi.
Öte yandan söz konusu yoğun grev programına hükümetten herhangi bir cevap gelmediği belirtildi.

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