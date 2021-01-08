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Fransız manikürü nasıl yapılır? Tırnaklarınızla Paris havası estireceksiniz!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 08.01.2021 11:35 | Son Güncelleme:
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Şık ve cilalı bir görünüm istiyorsanız, hiçbir şey klasik bir Fransız manikürünün yerini alamaz. Bu manikür tarzını kendiniz de yapabilirsiniz. Nasıl yapacağınızı adım adım anlattık. Paris havası estirmeye hazır olun.

Fransız manikürleri daha uzun tırnaklarla daha çarpıcı görünür bunun için tüm tırnakları eşit düzeye getirmek için törpüleyin. Tırnaklarınızı her birinin pürüzsüz, hilal şeklinde bir kenarı olacak şekilde şekillendirmeyi bitirmek için bir tırnak törpüsü kullanın. Tırnaklarınızı tercihinize göre kare veya yuvarlak şekilde törpüleyebilirsiniz.

KİREÇ BEYAZI OJE KULLANIN

Tırnak uçlarınızı beyaz oje ile boyayın. Kolay olması için uygulamaya serçe parmaktan başlayın.
Elinizin sabit durduğundan emin olarak, tırnak uçlarınıza beyaz hilal şekli verin. Beyaz oje, tırnaklarınızın beyazlarının durduğu yerde durmalıdır. Uçların tamamen kurumasını bekleyin, ardından isterseniz başka bir kat daha uygulayın.

Oje süreceğiniz kısmın altına bant yapıştırarak da ojenin tırnağa bulaşmasını önleyebilirsiniz.

ŞEFFAF OJE SÜRÜN

Yeni boyanmış tırnaklarınızın görünümünü korumak için şeffaf bir üst kat ekleyin. Üst kat kullanmak manikürün daha uzun süre dayanmasına da yardımcı olacaktır.

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