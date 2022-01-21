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Fransız turist Benjamin Brière İran'da casuslukla yargılanıyor

21.01.2022 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran'da 2020'den bu yana tutuklu bulunan Fransız turist Benjamin Brière'in casusluk suçlamasıyla yargılandığı ve Cumartesi bir karar çıkabileceği açıklandı.

Fransız turist Benjamin Brière İran'da casuslukla yargılanıyor

2020 yılından bu yana İran'da tutuklu bulunan Fransız turist Benjamin Brière'in avukatları, müvekkillerinin casusluk suçlamasıyla yargılanacağını açıkladılar.

36 yaşındaki Brière İran-Türkmenistan sınırında insansız hava aracı (İHA) kullandığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.

İran'daki avukatı Brière'in mahkeme tarafından suçlu olduğuna hükmedilerek hapis cezasına çarptırılabileceğini söyledi ama yetkililerin mahkum değiş tokuşu ile Fransa'ya yollamayı da değerlendirdiklerini ima etti.

Avukatları Aralık ayından bu yana açlık grevinde olan Brière'in çok zayıf düştüğünü söylüyorlar.

Brière'in Paris'deki avukatı Philippe Valent ve kız kardeşi, Cumartesi günü bir karar çıkabileceğini düşünüyor.

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İranlı avukatı Said Dehghan Farsça twitter paylaşımında mahkemenin casusluk ve "sisteme karşı propaganda yapmak" suçlamalarını kabul ettiğini söyledi.

Dehghan ayrıca mahkemenin Brière'i bir mahkum değiş tokuşu için kullanmayı planlıyor olabileceğini kaydettiği tweetinde "#değiştokuş kelimesini kullanarak duruşlarını açıkça belli ettiler" ifadesini kullandı.

Bu haftanın başlarında Brière'in Fransa'daki avukatı Philippe Valent, müvekkiline, neyle suçlandığının bildirilmediğini söylemişti.

Brière'in kız kardeşi Blandine Fransız Haber Ajansı AFP'ye "Çok az bilgimiz var. Bütün bildiğimiz bir duruşma yapıldığı ve kararın Cumartesi günü çıkacağı" dedi.

Ailesi Brière'in masum olduğunu ve siyasi bir piyon olarak kullanıldığını söylüyor.

Nasıl tutuklanmıştı?

Brière Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre 2020 yılının Mayıs ayında İran'da tatildeyken tutuklandı.

İran'da tutuklu bulunan, aynı zamanda İran vatandaşı da olan, sayıları onu biraz aşkın yabancı uyrukludan biri olan Brière, buna karşılık, bu kişiler arasında İran pasaportu taşımayan olan tek kişi.

Brière hakkındaki dava aynı zamanda, nükleer programı nedeniyle İran'ın Batılı güçlerle gerginliğinin tırmandığı bir döneme rastlıyor.

İran, Fransa, Almanya, İngiltere ile aylarca Viyana'da ekonomik yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programın sınırlanmasına ilişkin anlaşmayı yeniden canlandırmaya yönelik görüşmeler sürdürüyor.

Anlaşma 2018 yılında ABD'de Trump yönetiminin çekilme kararı vermesi ve yeni bir yaptırım rejimi ilan etmesiyle ortadan kalkmıştı

Şu ana kadar yürütülen görüşmelerde iki taraf da zamanın daraldığını söylese de bir anlaşmaya yakınlaşıldığına dair bir belirti yok.

Batılı güçler İran'ın, nükleer programının tamamiyle barışçı amaçlı olduğu ve atom bombası yapmayı amaçlamadığı yolundaki beyanlarını ikna edici bulmuyor.

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