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Fransızların yüzde 26'sı Covid-19’un laboratuvarda üretildiğine inanıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 28.03.2020 19:43 | Son Güncelleme

Fransa'da yapılan bir anket, halkın bir kısmının, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Covid-19) laboratuvarda üretildiği görüşünü paylaştığını ortaya koydu.

Fransızların yüzde 26'sı Covid-19’un laboratuvarda üretildiğine inanıyor

Kamuoyu Araştırma Enstitüsünün (IFOP) anketine göre, Covid-19'un doğal yolla ortaya çıktığını değerlendirenlerin oranı yüzde 57 olarak belirlendi.

Ancak anket sonuçlarına göre, Fransızların yüzde 26'sı virüsün laboratuvarda üretildiğini düşünüyor. Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) partizanlarının yüzde 40'ının Covid-19'un üretiminin laboratuvarda "kasten" yapıldığını savunduğu belirtildi.

ÇİN’DEN MASKE SİPARİŞİ

Öte yandan, kamu yayıncısı France Info'nun haberine göre, Fransa Çin'den bir milyar maske sipariş etti.

Ülkede virüsü taşıyan hastaları tedavi eden sağlık personelleri, bir süredir maske yetersizliğinden şikayet ediyor.

EVDEN 10 METRE FAZLA UZAKLAŞMAK YASAK

Ülkenin güneyinde Sanary-sur-Mer kasabasında salgın nedeniyle evden 10 metreden fazla uzaklaşılması yasaklandı.

Sanary-sur-Mer Belediye Başkanı Ferdinand Bernhard, yaptığı açıklamada, insanların bir kısmının serbest dolaşımın sınırlandırılmasına uymadığı için bu kararı aldığını belirtti.


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