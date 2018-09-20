Franz Kafka’nın Dönüşüm romanındaki başkarakter hangi hayvana dönüşür? (Hadi İpucu 20 Eylül 12.30)

Hadi yarışmasında öğlen ve akşam yapılan her yarışmalarda çıkacak birer soru için ipucu veriliyor. Bu öğlen yani 20 Eylül Perşembe 12.30’da yapılacak yeni yarışma için edebiyat alanından bir ipucu verildi. İpucunda edebiyatın yalnız ve mutsuz yazarı olarak tanınan Franz Kafka’nın Dönüşüm romanındaki bir olay soruluyor. Romanın başkarakteri Gregor Samsa bir sabah kalktığında kendini hangi hayvana dönüşmüş olarak buluyor.
Franz Kafka2nın çarpıcı en meşhur romanı Dönüşüm’ün başkarakeri Gregor Samsa bir sabah uyandığında bir hamamböceğine dönüştüğünü görür.
YARIŞMADA PARA ÖDÜLÜ NE KADAR?
Bu öğlen 12.30’da yapılacak Hadi yarışmasında para ödülü 6 bin TL olarak açıklandı.
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