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Fren yerine gaza basınca... İstanbul'da feci olay

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 10:30 | Son Güncelleme

İstanbul Sarıyer’de cadde üzerinde park etmek isteyen sürücü, fren yerine gaza basınca fırına daldı. Büyük çapta maddi hasar meydana gelirken şans eseri can kaybı ve yaralı olmaması sevindirdi.

Kaza sırasında içerideki çalışan önce neye uğradığını şaşırırken daha sonra bir köşeye kaçıyor. Şoka giren kadın çevredekiler tarafından sakinleştirildi.

Sarıyer'de faciadan dönüldü

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Kaza, dün saat 09.30 sıralarında İstanbul Sarıyer’de meydana geldi. İddiaya göre 34 JV 4341 plakalı otomobil ile seyir halinde olan Filiz U., cadde üzerindeki fırının önüne park etmek istedi. Ancak fren yerine gaza basan kadın sürücünün kullandığı otomobil, bir anda fırına daldı.
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Kaza sonucu fırının camı tuzla buz olurken, ortalık adeta savaş alanına döndü. Otomobil içecek dolabına çarparak dururken, çevredeki vatandaşlar ve fırın çalışanları ise büyük panik yaşadı. Kazadan şans eseri kimse yara almadı.
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Kazayı gören çevredeki esnaf koşarak fırına geldi. Şoka girmiş olan kadını araçtan çıkartan vatandaşlar, elleri titreyen kadını sakinleştirmeye çalıştı.
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Kaza sırasında ise içeride müşterilerin olmaması sonucu facianın eşiğinden dönüldü. İhbar üzerine kısa bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.
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Maddi hasarın meydana geldiği dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, vatandaşlar cadde yürüdüğü esnada kadın sürücünün kullandığı beyaz renkli otomobil direksiyonu sağa kırıyor. Bir süre sonra da otomobil fırına dalıyor.
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Camlar tuzla buz olurken, vatandaşlarda şoke oluyor. Otomobilin içeriye dalmasının ardından tezgaha ekmekleri dizen çalışan ise neye uğradığını şaşırıyor. Ardından da bir köşeye kaçıyor.
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Anahtar Kelimeler:
Sarıyer Kaza

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bayan Şoför, Normaldir.
Çalımın kimeydi be hacımmm
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