HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Freni boşalan kamyon 8 otomobile çarptı

Freni boşalan kamyon 8 otomobile çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 09:48 | Son Güncelleme

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde freni boşalan çöp kamyonu park halindeki 8 otomobile çarparak zarar verdi.İnönü Bulvarı’nda meydana gelen kazada, çöpleri almak için sokağa giren kamyonun bir anda freni boşaldı.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde freni boşalan çöp kamyonu park halindeki 8 otomobile çarparak zarar verdi.
İnönü Bulvarı’nda meydana gelen kazada, çöpleri almak için sokağa giren kamyonun bir anda freni boşaldı. Yokuş aşağı hızla inen kamyon, park halindeki 8 araca çarptı. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kazada şoför araç içerisinde sıkıştı. Panikle evlerinden çıkan vatandaşlar, yaralı şoförün yardımına koştu. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi de sevk edildi. Hafif yaralanan şoför, sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Kaza nedeniyle kapalı olan yolu polis ekipleri kontrollü bir şekilde açtı.
Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER O villayı bakın kim almış! O villayı bakın kim almış!
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibiBu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
Fatih Erbakan gaf yaptı! Simone de Beauvoir kimdir? Fatih Erbakan gaf yaptı! Simone de Beauvoir kimdir?
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan koronavirüs açıklaması! Aşı için tarih verdi
Trump'tan koronavirüs açıklaması! Aşı için tarih verdi
300 lira için ortalığı kan gölüne çevirdi! İzmir'de dehşet
300 lira için ortalığı kan gölüne çevirdi! İzmir'de dehşet
Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu hakkında açıklama
Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu hakkında açıklama
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
Kocaeli'deki iğrenç cinsel saldırı olayında flaş gelişme!
Kocaeli'deki iğrenç cinsel saldırı olayında flaş gelişme!
Bakan Koca şehirlerdeki son durumu açıkladı! 'Salgının sonu yakın'
Bakan Koca şehirlerdeki son durumu açıkladı! 'Salgının sonu yakın'
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
Aleyna Çakır olayında son durum nedir?
Aleyna Çakır olayında son durum nedir?
Diğer Haberler
Bursa'daki mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
İznik Gölü’nde korkutan görüntü! Sular metrelerce çekildi
İznik gölünde şoke eden görüntü
Ankara'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı
Ankara'da flaş operasyon! Çok sayıda gözaltı
İstanbul'da nikahta arbede! Gelin fenalaştı
Nikahta ortalık karıştı! Gelin fenalaştı
Yer: İstanbul! Martı çarptığı otomobil aynasına sıkıştı
Yer: İstanbul! Çarptığı otomobil aynasına sıkıştı
Güzellik merkezindeki işlemin ardından kabusu yaşadı
Güzellik merkezindeki işlemin ardından kabusu yaşadı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.