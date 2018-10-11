Freni boşalan otomobil takla attı: 1 yaralı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde freni boşalan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Kepez Mahallesi Dağ Evleri mevkiinde meydana geldi. Furkan Korkmaz (20) yönetimindeki 67 SF 270 plakalı otomobil, freni boşalması sonucu kontrolden çıktı. Elektrik direğine çarptıktan sonra takla atan otomobilin sürücüsü Furkan Korkmaz yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Korkmaz, Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Korkmaz’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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