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Freni boşalan otomobil takla attı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2018 17:15 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde freni boşalan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Freni boşalan otomobil takla attı: 1 yaralı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde freni boşalan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Kepez Mahallesi Dağ Evleri mevkiinde meydana geldi. Furkan Korkmaz (20) yönetimindeki 67 SF 270 plakalı otomobil, freni boşalması sonucu kontrolden çıktı. Elektrik direğine çarptıktan sonra takla atan otomobilin sürücüsü Furkan Korkmaz yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Korkmaz, Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Korkmaz’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Freni boşalan otomobil takla attı: 1 yaralı

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