Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Mehmet Kaynar (45), İslahiye'ye bağlı Kayabaşı Mahallesi Kurudere mevkisindeki maden ocağından TIR'a yüklediği boksit madenini Hatay’ın İskenderun ilçesine götürmek üzere yola çıktı.
Yaklaşık 800 rakımlı maden ocağından inerken freni boşalan TIR'ı durduramayan Kaynar, paniğe kapılarak kendisini araçtan dışarı attı.
TIR ise yol kenarındaki dağlık alana çarparak durdu.
Yaralanan Kaynar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaynak: AA/DHA
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