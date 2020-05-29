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Freni patlayan araç, TIR'a çarptı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2020 01:00 | Son Güncelleme

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç, frenin patlaması sonucu önünde giden ve yavaşlayan TIR'a çarptı. Kazada hafif ticari araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında İzmir-Ankara D 300 kara yolu STR Dinlenme Tesisleri yakınlarında meydana geldi. Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan Hüseyin Demirer (23) yönetimindeki hafif ticari aracın seyir halindeyken freni patladı. Aracı durduramayan Demirer, önünde seyir halinde olan ve yavaşlayan Ercüment Özdemir idaresindeki TIR'a arkadan çarptı.

4 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Kazada ön kısmı TIR'ın altına giren hafif ticari aracın sürücüsü Demirer ile yanında yolcu olarak bulunan Hatice Gökdemir (27), İclal Gökdemir (6) ve Miray Gökdemir (2) ağır yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis, jandarma ve karayolları ekibi sevk edildi. Otomobilin sağ ön koltuğunda sıkışan Hatice Gökdemir, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, ilk çtedavilerinin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza nedeniyle İzmir-Ankara D 300 karayolunun İzmir istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA / İHA)

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