Freni tutmayan traktör çam ağacına çarptı: 2 yaralı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde freni tutmayan odun yüklü traktörün çam ağacına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Akçasu köyü ormanlık alanından odun yüklenen Ali Yıldırım idaresindeki 37 EY 817 plakalı traktörün freni, Geymene Mahallesi yakınlarında rampa aşağı inerken boşaldı. Traktör çam ağacına çarparak durabildi.
Kazada sürücü Ali Yıldırım ile traktörde bulunan Ahmet Sarı yaralandı.
112 acil servis ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı
Meclis'teki konuşması olay yaratmıştı! Cihangir İslam'dan yeni açıklama
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Hayalim TIR şoförü olmaktı
Atatürk Havalimanı'nda apronda kaza! 9 kişi yaralandı
Hazinenin yerini gösteren 66 yaşındaki adam: Definemi çıkarayım ve ben de bu fakirlikten kurtulayım
Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov altından yapılmış halter kaldırdı
Küresel ısınma ilen gelen yeni tehlike: Zombi bakteriler
İlber Ortaylı: Kamplar... İşkence korkunç
Düğün yolunda feci kaza! 'Ne olacağı belli olmaz' deyip babasından bunu istemişti
Beyninde uçuk çıkan kadının hayatı değişti
Honor Magic 2 teknik özellikleri ve satış fiyatı nedir?
Bu resimde ilk ne görüyorsun? (Kişilik testi)
Okuyucu Yorumları 0 yorum