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FSM'de zincirleme trafik kazası! 'Kazanın olacağı çok belliydi'

27.12.2022 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da gece yarısı trafik kazası meydana geldi. FSM'deki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazada takla atan bir otomobilde çıkan yangın, çevredekilerin yangın tüpüyle müdahalesiyle söndürüldü. Kazaya karışan otomobillerden birinin sürücüsü "Arkada iki tane siyah araba zikzak yapıyorlardı. Muhtemelen makas atarken oldu, çok hızlı geliyorlardı arkamızdan. Kazanın olacağı çok belliydi" dedi.

FSM'de zincirleme trafik kazası! 'Kazanın olacağı çok belliydi'

Kaza, saat 00.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzeri Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, lastiği patlayan otomobilin sürücüsü köprü üzerinde durdu. Bu sırada arkadan makas atarak geldikleri iddia edilen otomobillerden biri duran otomobile, diğeri de başka bir otomobile çarptı. Otomobillerden biri köprü üzerinde yan yatarken, diğeri de korkulukları aşarak köprü balkonuna düştü. Balkona düşen otomobilde ise yangın çıktı. Alev alan otomobili çevredekiler ve polis ekipleri yangın tüpüyle müdahale ederek söndürdü.

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3 KİŞİ YARALANDI

Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinden geçen 2 sağlık görevlisi yaptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve polis ekipleri köprüde başka kazaların yaşanmaması için önlem aldı. Kazada yaralanan M. A. , O. K. ve G. Ç. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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ANADOLU'DAN AVRUPA'YA GEÇİŞLER DURDU

Kaza nedeniyle FSM Köprüsü Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiş bir süre durdu. Emniyetin sağlanmasının ardından trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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"KAZANIN OLACAĞI ÇOK BELLİYDİ"

Kazaya karışan otomobillerden birinin sürücüsü "Arkada iki tane siyah araba zikzak yapıyorlardı. Muhtemelen makas atarken oldu, çok hızlı geliyorlardı arkamızdan. Kazanın olacağı çok belliydi. Durum ortada maalesef" dedi. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

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Kayna: DHA

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