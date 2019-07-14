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FSM'DE BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARININ İKİNCİ ETABI BAŞLADI (Havadan görüntülerle)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 10:37 | Son Güncelleme

FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) başlatılan bakım, onarım çalışmalarında kapatılan dört şerit yeniden trafiğe açıldı.

Ali AKSOYER-Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)
FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) başlatılan bakım, onarım çalışmalarında kapatılan dört şerit yeniden trafiğe açıldı. Son kat asfalt ve şerit çizme çalışmalarının ardından dün gece açılan 4 şeritle eş zamanlı olarak bu kez kuzey tarafta bulunan 4 şerit trafiğe kapatıldı ve çalışmalar yeniden başladı. Ulaştırma ve Alt yapı Bakanı Cahit Turan köprüdeki çalışmaların Kurban bayramı öncesinde tamamlanmasının planladığını söyledi.

4 ŞERİT TRAFİĞE AÇILDI
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 27 Haziran 2019 tarihinde başlayan asfalt yenileme çalışmalarında ilk etap tamamlandı. Köprünün Ankara yönüne trafiğe kapatılan 4 şeritte süren çalışmalarda bozulmuş asfalt iş makineleri ile kazınarak, temizlendi. Daha sonra iki ayrı izolasyon malzemesi sürülen köprüye önce ilk kat ardından ikinci kat asfalt atıldı. Şerit çizme çalışmaları ve köprü bağlantı noktalarında yapılan yenilemelerin ardından kapatılan bölümler dün gece trafiğe açıldı. Böylece çalışmalarda ilk etap tamamlanmış oldu.

DİĞER 4 ŞERİT TRAFİĞE KAPATILARAK ÇALIŞMALAR BAŞLADI
Köprüde yenilemesi biten 4 şeridin trafiğe açılmasıyla eş zamanlı olarak bu kez kuzey tarafta bulunan Edirne istikametindeki 4 şerit trafiğe kapatıldı. Çalışmaların tüm hızıyla sürerken bu bölümde köprü bağlantı noktalarındaki yenileme çalışmaları başladı. Kavacık girişinde de eski asfaltın sökülme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

KURBAN BAYRAMINDAN ÖNCESİ AÇILMASI PLANLANIYOR
Ulaştırma ve Alt yapı bakanı Cahit Turan hızla köprünün kuzey bölümündeki çalışmaların başlayacağını belirterek hava şartlarının uygun olması ve beklenmeyen bir problem çıkmaması durumunda çalışmaların Kurban Bayramı öncesinde bitirmeyi hedeflediklerini söylemişti. Daha önce 17 Ağustos olarak açıklanan çalışmalarının bitim tarihinin daha öne çekilmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü:
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-(Havadan görüntü)
-Köprüdeki çalışmalardan her iki yakadan da detaylar
-Köprüden trafik detaylar
-Köprü üzerindeki iş makineleri
-Çalışmalardan detaylar
-Araçlardan detaylar
-Genel ve detaylar

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