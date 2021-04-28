HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. FT: Çin, 50 yıldır ilk kez nüfus düşüşü açıklayacak

FT: Çin, 50 yıldır ilk kez nüfus düşüşü açıklayacak

28.04.2021 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Financial Times gazetesi, Çin'in son 50 yıl içindeki ilk nüfus düşüşünü açıklayacağını söyledi.

FT: Çin, 50 yıldır ilk kez nüfus düşüşü açıklayacak

Financial Times, konuyla ilgili kaynaklara dayandırdığı haberinde, Çin'de yeni doğum oranlarında son yıllarda yaşanan azalma sonucunda ülkede 50 yılın ardından ilk kez nüfus düşüşü açıklanacağını kaydetti.

Pekin yönetimi, 2010 yılında 1.34 milyar olan nüfusunu 2020 yılına kadar yaklaşık 1.42 milyara çıkarmayı hedefliyordu. Ancak doğum oranı düşmeye devam ettiği için bu hedefe ulaşılamadı.

Guangdong Nüfus Gelişim Akademisi Direktörü Dong Yuzheng, Çin'in toplam nüfusunun birkaç yıl içinde düşebileceğini söyleyerek "Birleşmiş Milletler tarafından yapılan projeksiyona göre Çin nüfusunun 2027'de zirveye ulaşması bekleniyor. Çin böyle bir düşüşü onaylarsa, bu büyük bir mesele olur" ifadelerini kullandı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu, geçen yılın sonlarında yapılan sayım sonuçlarını nisan ayı başlarında yayınlayacaktı ancak yaşanan gecikmeyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Capital Economics ise, Çin'deki doğum oranlarının azalmasının 'daha yavaş büyüme oranıyla sonuçlanarak' ABD'yi ekonomik olarak yakalamayı zorlaştıracağını söyledi:

"Bu durumun ayrıca Çin'in küresel konumu üzerinde de somut olmayan bir etki olabilir."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Hindistan’da 6.4 büyüklüğünde depremHindistan’da 6.4 büyüklüğünde deprem
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
Çin

En Çok Okunan Haberler

Nişanlısıyla ilgili sözler Survivor İsmail'i yıktı: "O kızın adını anma"

Nişanlısıyla ilgili sözler Survivor İsmail'i yıktı: "O kızın adını anma"

Eşinin iç çamaşırlarını görmelerine kızdı, sonrası dehşet

Eşinin iç çamaşırlarını görmelerine kızdı, sonrası dehşet

Kamuda çalışanlar için idari izin kararı

Kamuda çalışanlar için idari izin kararı

İşte tam kapanmayla ilgili merak edilenler

İşte tam kapanmayla ilgili merak edilenler

Avrupa Süper Ligi'ne 2 Türk takımı birden!

Avrupa Süper Ligi'ne 2 Türk takımı birden!

Erdoğan açıkladı: Emekliye bayram ikramiyesinin tutarı belli oldu

Erdoğan açıkladı: Emekliye bayram ikramiyesinin tutarı belli oldu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son Dakika: 26 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 26 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tam kapanma açıklaması

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tam kapanma açıklaması

Demirtaş'ın mahkemede gösterdiği kağıt gündem oldu

Demirtaş'ın mahkemede gösterdiği kağıt gündem oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.