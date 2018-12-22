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Fuhuş sırasında basıldılar! 2 erkek, 4 kadın ve aracı gözaltında

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 13:57 | Son Güncelleme

Bolu’da, polis ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonunda suçüstü yakalanan 2 erkek ve 4 kadınla birlikte, şahıslara aracılık eden bir şüpheli gözaltına alındı.

Fuhuş sırasında basıldılar! 2 erkek, 4 kadın ve aracı gözaltında

Edinilen bilgiye göre, Akpınar Mahallesi’nde bulunan bir evde fuhuş yapıldığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri operasyon düzenledi. Fuhuş yapıldığı iddia edilen eve düzenlenen operasyonda 4 kadın ve 2 erkek fuhuş yaptıkları sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadesi üzerine fuhuşa aracılık ettiği iddia edilen Z.I. da kısa sürede ekipler tarafından yakalandı.

İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen kadınlar N.K.(38), E.B.(33), F.O.(30), F.T.(36) ile O.O. ve A.B. isimli erkekler işlemlerinin ardından para cezası uygulanarak serbest bırakıldılar. Fuhuşa aracılık ettiği öne sürülen Z.I.’nın ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

DHA

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Bolu polis fuhuş

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