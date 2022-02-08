Fulden Uras sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Ünlü ismin paylaşımına çok sayıda yanıt gelirken, sosyal medya kullanıcıları geçmiş olsun dileklerini iletti. Çok sayıda destek mesajı alan Fulden Uras vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Fulden Uras kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Fulden Uras hastaneye mi kaldırıldı? Hastalığı ne? Sağlık durumu nasıl? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. Fulden Uras'ın hayatı, biyografisi ve sağlık durumuna ilişkin detayları sizler için derledik.

FULDEN URAS KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Fulden Uras, 1968'de İstanbul’da doğdu.

Bir dönem Erkekçe Dergisi'ne verdiği cesur pozlarla adından söz ettiren ünlü şarkıcı ve oyuncu Fulden Uras 1986 yılında Ah Bu Kadınlar (Cavit Yörüklü)'ın başrolünde ilk kez kamera karşısına geçti.

Sezer İnanoğlu ve Vatan Şaşmaz ile uzun süreli birliktelikler yaşadı. 1991'de “assolist” olarak sahneye çıktı ve 1995'te ilk albümü Belliydi Zaten'i çıkardı. Bağırsak kanserine yakalandı; uzun süre tedavi gördü. Altı sinema filminde rol aldı.

FULDEN URAS ALBÜMLERİ

Belliydi Zaten (1995)

Bensiz Olsun (2000)

Cici (2004)

Nelere Dayandı Bu Yürek (2006)

On (2009)

FULDEN URAS HASTANEYE Mİ KALDIRILDI?

Fulden Uras, uzun süredir meme kanseriyle mücadele ediyordu. Hastalığı yeniden nükseten ünlü sanatçı hastaneye kaldırıldı.

FULDEN URAS HASTALIĞI NE?

Fulden Uras meme Kanseri nedeniyle tedavi görüyordu.

2020 yılında sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Uras, açıklamasında "Herkese merhaba, ben yarım saat sonra ameliyata gireceğim. Yine eski problem maalesef nüksetti ama bu sefer çok acılı geldi. Normalde yarın ameliyat olmayı bekliyordum.Sokağa çıkma yasağı bitsin diye... Biz gerekli izinlerimizi aldık. Hocamız da hastaneyi ayarladı. Şuan tüm testlerim yapıldı. ameliyata gireceğim, Allah'ın izni ile sağlıkla çıkacağım. Çok mesaj atmışsınız. Hiçbirine dönemiyorum. Gerçekten çok çok ağrım var. Görüşmek üzere inşallah ameliyattan sonra. Bugün biraz zor geçebilir... Kardeşlerim bilgi verecektir size... Beni düşündüğünüz için, dualarınızda olduğum için çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Benim de bayram kıyafetim bu bayram böyle oldu... " ifadelerini kullanmıştı.

Fulden Uras'ın hastalığı yeniden nüksetti.

FULDEN URAS SAĞLIK DURUMU NASIL?

Bir dönem bağırsak kanserine yakalanan ve uzun süre meme kanseriyle mücadele eden ünlü şarkıcı Fulden Uras’ın hastalığı yeniden nüksedince hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

Kolunda serumlu videosunu paylaşan ünlü sanatçı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

''Bitmeyen çilem... 3 gündür beni yine perişan eden ağrılar ve sonuç yine ameliyat. Artık kaç ameliyat oldu saymıyorum. Sayısını unuttum. Sağ meme seninle başım dertte. Dualarınızı eksik etmeyin dostlar. Allah herkese şifa versin, ötesi yok.''

Öte yandan ameliyat olmak zorunda kalan sanatçı, geçirdiği operasyon sonrası Instagram hesabından paylaştığı video ile son sağlık durumu hakkında bilgi verdi.



