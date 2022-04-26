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Furkan Otkum'un acılı annesi isyan etti! Bursa'daki uçak kazasıyla ilgili kahreden detay

26.04.2022 19:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da sokak ortasına düşen uçakta hayatını kaybeden eğitmen pilot Furkan Otkum, son yolculuğuna uğurlandı. Kazada yaşamını yitiren pilot Furkan Otkum'un Ramazan Bayramı sonrası nişanlanacağı öğrenildi. Oğlunun sigortasız çalıştırıldığını ve uçağın arızasının olduğunu ifade eden acılı anne, "Bana, ‘Bir şey diyeni işten çıkarıyorlar’ demişti. Dava açacağım. Başka canlar yanmasın" diye konuştu.

Furkan Otkum'un acılı annesi isyan etti! Bursa'daki uçak kazasıyla ilgili kahreden detay

Bursa Osmangazi'de sokak ortasına dün tek motorlu eğitim uçağı düşmüştü. Kazada eğitmen pilot Furkan Otkum ile pilot Murat Avşar hayatını kaybetmişti. Furkan Otkum bugün son yolculuğuna uğurlandı. Otkum'un Ramazan Bayramı sonrası nişanlanacağı öğrenilirken oğlunun sigortasız çalıştırıldığını ve uçağın arızasının olduğunu ifade eden acılı anne Sevgi Otkum, "Bana, ‘Bir şey diyeni işten çıkarıyorlar’ demişti. Dava açacağım. Başka canlar yanmasın" diye konuştu.

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SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sokak ortasına düşen tek motorlu eğitim uçağında bulunan Furkan Otkum ile pilot Murat Avşar hayatını kaybetmişti. Furkan Otkum’un cenaze namazı ikindi namazına müteakip Pendik Mevlana Camii’nde kılındı. Cenazeye Otkum’un ailesi, sözlüsü, yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Furkan Otkum'un cenazesi, Kurtköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

FURKAN-OKTUM

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MURAT-AVŞAR

"BİR İNSAN 15 SAAT ÇALIŞAMAZ"

Pilot Furkan Otkum'un ihmaller nedeniyle hayatını kaybettiğini söyleyen anne Sevgi Otkum, "Bir insan 15 saat çalışamaz. Yavrumun ayaklarının altı nasır olmuştu. Sabah 05.00’te başlayıp akşam 22.00’de iş bırakılır mı? Sigortasını bile yapmamışlar. Allah’ım uçağın arızası çok fazlaydı. 'Anne bir yerde motoru durdu, uçağı indirdim' dedi. Bu sefer beceremedi yavrum. Uçak durmadan arıza yapıyordu" şeklinde konuştu.

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"BİR ŞEY DİYENİ İŞTEN ÇIKARIYORLAR"

Ramazan Bayramı sonrası kız arkadaşı Aslı Yüce ile nişan yapmaya hazırlandığını söyleyen anne Sevgi Otkum, "Ben 5 sene çalıştım, okuttum yavrumu. Daha 26 yaşında. İhmali olanların Allah belasını versin. Oğlumu sigortasız çalıştığı için uyarmıştım. Bana, ‘Bir şey diyeni işten çıkarıyorlar’ demişti. Dava açacağım. Başka canlar yanmasın. Başka analar benim gibi parçalanmasın. Ben çok emek verdim. Yavrum damatlığını almıştı, damatlığını gönderdi, haftaya nişanı vardı" diye konuştu.

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Kaynak: DHA-İHA

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Anahtar Kelimeler:
uçak kazası Bursa
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