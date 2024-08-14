Furkan Palalı o yarışma için İtalya'ya gidiyor! Tuttuğu evin kirası dudak uçuklattı

MYNET- Hayat Devam Ediyor, Aşk Emek İster, Son Çıkış, No: 309, Benim Tatlı Yalanım, Bir Zamanlar Çukurova ve Kirli Sepeti gibi birçok projede yer alan ünlü oyuncu Furkan Palalı'nın şimdi de ‘Ballando Con Le Stelle’ (Yıldızlarla Dans Etmek) programının yarışmacılarından biri olacağı ortaya çıktı.

Oyuncu, 28 Eylül’de yayına girecek ve 12 hafta sürecek programın 19’uncu sezonunda yarışmak üzere Roma’ya gidiyor. Palalı, projede bugüne kadar ülke dışından yarışacak olan ilk yabancı ünlü olacak.

KİRASI DUDAK UÇUKLATTI

Oyuncunun, dört ay yaşayacağı evin aylık kirasının 17 bin euro (yaklaşık 600 bin TL) olduğu ortaya çıktı. Ünlü ismin oturacağı evin kirası yüksek bulunurken kira bedelini yapımcının ödeyeceği öğrenildi.

‘Ballando Con Le Stelle’, İtalya’nın Rai1 kanalında cumartesi akşamları yayınlanan ve Prime Time’da en çok izlenen program olarak biliniyor.