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  4. Furkan Palalı o yarışma için İtalya'ya gidiyor! Tuttuğu evin kirası dudak uçuklattı

Furkan Palalı o yarışma için İtalya'ya gidiyor! Tuttuğu evin kirası dudak uçuklattı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
14.08.2024 11:21
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Son olarak Kirli Sepeti dizisinde hayat verdiği 'Levent' karakteri ile izleyicisinin karşısına çıkan Furkan Palalı İtalya’da yayınlanan ‘Ballando Con Le Stelle’ (Yıldızlarla Dans Etmek) programının yarışmacılarından biri olmak için Roma'ya gidiyor. Ünlü ismin dört ay yaşayacağı evin aylık kirası dudak uçuklattı.

MYNET- Hayat Devam Ediyor, Aşk Emek İster, Son Çıkış, No: 309, Benim Tatlı Yalanım, Bir Zamanlar Çukurova ve Kirli Sepeti gibi birçok projede yer alan ünlü oyuncu Furkan Palalı'nın şimdi de ‘Ballando Con Le Stelle’ (Yıldızlarla Dans Etmek) programının yarışmacılarından biri olacağı ortaya çıktı.

Oyuncu, 28 Eylül’de yayına girecek ve 12 hafta sürecek programın 19’uncu sezonunda yarışmak üzere Roma’ya gidiyor. Palalı, projede bugüne kadar ülke dışından yarışacak olan ilk yabancı ünlü olacak.

FURKAN PALALI

KİRASI DUDAK UÇUKLATTI

Oyuncunun, dört ay yaşayacağı evin aylık kirasının 17 bin euro (yaklaşık 600 bin TL) olduğu ortaya çıktı. Ünlü ismin oturacağı evin kirası yüksek bulunurken kira bedelini yapımcının ödeyeceği öğrenildi.

furkan palal

‘Ballando Con Le Stelle’, İtalya’nın Rai1 kanalında cumartesi akşamları yayınlanan ve Prime Time’da en çok izlenen program olarak biliniyor.

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Furkan Palalı
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