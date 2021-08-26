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Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

26.08.2021 22:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kopenhag: 5 – Demir Grup Sivasspor: 0

Stat: Parken

Hakemler: Lawrence Visser, Rien Vanyzere, Thibaud Nijssen (Belçika)

Kopenhag: Grabara, Diks, Khocholava, Boilesen, Kristiansen (Dk. 55 Lerager), Stage (Dk. 80 Ankersen), Zeca, Falk, Pep Biel (Dk. 70 Hojlund), Wind (70. Wilzcek) Daramy (Dk. 80 Singh)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal, Koray Altınay (Dk. 64 Özkan Yiğiter), Ahmet Oğuz, Cofie (Dk. 64 Azubuike), Fajr, Hakan Arslan, Gradel (Dk. 55 Yatabare), Kayode (Dk. 70 Felix), James (Dk. 55 Sefa Yılmaz)

Goller: Dk. 24 Stage, Dk. 39 Daramy, Dk. 57 Lerager, Dk. 62 Pep Biel, Dk. 76 Hojlund (Kopenhag)

Sarı kartlar: Dk. 23 Koray Altınay, Dk. 30 Ziya Erdal, Dk. 90+3 Amet Oğuz (Demir Grup Sivasspor), Dk. 69 Lerager (Kopenhag)

KOPENHAG (AA) – UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Danimarka temsilcisi Kopenhag’a 5-0 yenilerek, turnuvaya veda etti.

57. dakikada Sivasspor defans oyuncuları paslaştıkları sırada rakip oyuncularının baskısı üzerine ceza sahasında topu Jonas Wind’e kaptırdı. Wind’in pasında ceza sahsında bulunan Lukas Lerager topu filelere göndererek skoru 3-0 yaptı.

62. dakikada Kopenhag’ın geliştirdiği atakta ceza sasında Stage’nin pasında topu önünde bulunan Pep Beil, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-0.

69. dakikada Kopenhag takımının Pep Beil ile kullandığı köşe vuruşunda top Jonas Wind’in önünde kaldı. Wind’den önce topu uzaklaştıran Sivasspor defansı tehlikeyi önledi.

72. dakikada soldan geliştirdiği hücum sonrasında hızlı çalımlarla ceza sahasına giren Hojlund’un penaltı noktası üzerinden attığı sert şutta, top kaleciden döndü.

76. dakikada Sivasspor defansının arkasına atılan topla buluşan Hojlund, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Topu ceza sahasının içine süren Hojlund, rahat bir şekilde meşin yuvarlağı kalecinin yanından filelerle buluşturdu: 5-0.

87. dakikada Hojlund pasında topla buluşan Kamil Wilczek penaltı noktası üzerinden attığı şutta, top kalecide kaldı.

Karşılaşmayı Kopanhag 5-0 kazandı. İlk maçtan da 2-1 galip ayrılan Danimarka temsilcisi UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde gruplara kalırken Sivasspor ise turnuvaya veda etti.

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Anahtar Kelimeler:
Sivasspor Kopenhag

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