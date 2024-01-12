Futbolda yasa dışı bahis, kara para aklama... Villaları da otomobilleri de ele geçirildi! 16 ilde 120 kişi yakalandı

Birçok suça karışan ve özellikle futbol ile diğer spor dallarında yasa dışı bahis oynatan dolandırıcılara yönelik operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonun detaylarını paylaştı.
Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
"Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna (7258 sayılı) muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, suç gelirlerinin aklanması ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik 16 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “SİBERGÖZ-14” operasyonunda 120 şüpheli yakalandı."
Öte yandan operasyonlar sonucunda;
❌ Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna (7258 Sayılı) Muhalefet,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 12, 2024
❌ Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama,
❌ Suç Gelirlerinin Aklanması ve
❌ Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma
suçlarına yönelik
1️⃣6️⃣ ilde eş… pic.twitter.com/y77wTSrkw1