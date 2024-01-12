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Futbolda yasa dışı bahis, kara para aklama... Villaları da otomobilleri de ele geçirildi! 16 ilde 120 kişi yakalandı

12.01.2024 08:31 | Son Güncelleme:
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Futbol üzerinden yasa dışı bahis oynayanlara ve dolandırıcılık yapanlara göz açtırılmıyor. 16 ilde SİBERGÖZ-14 operasyonunun düğmesine basıldı, 120 kişi yakalandı.

Futbolda yasa dışı bahis, kara para aklama... Villaları da otomobilleri de ele geçirildi! 16 ilde 120 kişi yakalandı

Birçok suça karışan ve özellikle futbol ile diğer spor dallarında yasa dışı bahis oynatan dolandırıcılara yönelik operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonun detaylarını paylaştı.

KARA PARA AKLANIYORDU

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna (7258 sayılı) muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, suç gelirlerinin aklanması ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik 16 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “SİBERGÖZ-14” operasyonunda 120 şüpheli yakalandı."

VİLLALAR, KRİPTO HESAPLARI, ARSALAR...

Öte yandan operasyonlar sonucunda;

  • 80 adet otomobil,
  • 10 adet motosiklet,
  • 19 adet villa daire,
  • 8 adet arsa olmak üzere toplam 242 Milyon TL değerinde taşınır/taşınmaz mal varlığına,
  • 2 adet kiralık kasa, Kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve bankalarda bulunan hesaplara,
  • 10 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet kurusıkı tabanca ile
  • Çok miktarda dijital materyale el konuldu.


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