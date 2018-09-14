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Füzeler havalandı! Gerilim çok yüksek

DÜNYA HABERLERİ  | 14.09.2018 10:10 | Son Güncelleme

Yemen topraklarından, Suudi Arabistan'ın sınır kenti Necran'a atılan balistik füze havada imha edildi.

Füzeler havalandı! Gerilim çok yüksek

Koalisyon güçlerinin sözcüsü Turki el-Maliki tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hava Savunma Güçlerinin, Husiler tarafından Yemen'in Sada kentinden Necran'a atılan balistik füzeyi imha ettiği belirtildi.

Maliki, füzenin "kasıtlı olarak sivil bölgeleri hedef alması için atıldığını" belirterek, Husiler tarafından şimdiye kadar Suudi Arabistan topraklarına 194 balistik füzenin atıldığını, bu saldırıların 112 sivilin hayatını kaybetmesine, yüzlercesinin de yaralanmasına neden olduğunu kaydetti.Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de meşru yönetime destek amacıyla askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten bu yana Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine hava saldırıları düzenliyor. Yemen topraklarından atılan füzeler, çoğunlukla Suudi Arabistan Hava Savunma Güçleri tarafından etkisiz hale getiriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
füze gerilim Yemen Suudi Arabistan Ortadoğu necran

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
TEPELERİNE TEPELERİNE GÖNDERİN SUUD KÖPEKLERİNİN...
aslan husiler..gebertin tüm suudları....
Afferin lan abd'ye! Bu gerizekalı Araplara silah satıp bir de saldırı yapıyor eli deki mühimmatı bitirmek için!
bu suudiler müslümanlığın baş belası...
kıyamet yakın inşallah kabe korurlar
194 balistik füze atılmış mynet editörü senin balistik füze bilgin varmı acaba dikkat et balistik füze diyorsun
Bütün fıtnenın başı suud arabıstan işallah yok olursunuz
Araplarda abd usülü kendi yazıyor kendi oynuyor ! Yemen tarafından kendine bomba atıyor havada yakalıyor ..
Bizim müslüman ülkeler tükiye dahil yırtınıyor Abd düşman diye ama bütün silahalar abd malı abd zengin ediyorlar,laiklik ile değil dinle ülke yönetirsen samani bile amerikadan alırsın
Arapların yeni abd oyuncakları, atın atın . Iyiki 100 sene önce onlarla yolumuzu ayırmışız. Maymun beyinliler.
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