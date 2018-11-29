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G-20 Zirvesi'ne giden Merkel'in uçağı acil iniş yaptı

DÜNYA HABERLERİ  | 29.11.2018 23:29 | Son Güncelleme

G20 Zirvesi'ne katılmak üzere Arjantin'e hareket eden Almanya Başbakanı Angela Merkel'i taşıyan uçağın arızalanarak Köln'e acil iniş yaptığı bildirildi.

G-20 Zirvesi'ne giden Merkel'in uçağı acil iniş yaptı

Alman medyasında yer alan haberlerde, Başbakan Angela Merkel ve Maliye Bakanı Olaf Scholz'u taşıyan uçağın, elektronik aksamındaki arıza nedeniyle Arjantin'e devam edemeyerek Köln-Bonn Havalimanı'na indiği belirtildi.

Köln-Bonn Havalimanı'ndaki iniş esnasında güvenlik önlemleri alındığı ve itfaiyenin hazır bekletildiği ifade edildi.

Arızanın, uçağın Hollanda hava sahası üzerindeyken meydana geldiği ve mürettebatın Arjantin istikametinden dönerek Köln Havalimanı'na acil iniş yaptığı kaydedildi.

Yerel saatle 19.00'da Berlin'den hareket eden Merkel'in, teknik arıza haberini uçaktaki gazetecilerle sohbet toplantısı yaptığı esnada aldığı belirtildi.

Angela Merkel ve beraberindeki heyetin başka bir uçakla Arjantin'e hareket edeceği ancak zirveye gecikmeli katılabileceği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
G-20 zirvesi Arjantin merkel

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