Gabar şehidi memleketine uğurlandı 

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ın Gabar Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'lılarla girdiği çatışmada şehit olan sözleşmeli er Görkem Akkuş, düzenlenen törenle memleketi Aydın'a uğurlandı.

Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde düzenlenen operasyonlar sırasında teröristlerle sağlanan temasta çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Görkem Akkuş için 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Vali Mehmet Aktaş, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, AK Parti Belediye Başkanı Mehmet Yarka, silah arkadaşlarının katıldığı törenle, şehit Akkuş'un naaşı toprağa verilmek üzere Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan askeri uçakla memleketi Aydın'a uğurlandı.

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