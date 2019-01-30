HABER

Gabon’da darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 15:57 | Son Güncelleme

Gabon Hükümeti’nden yapılan açıklamada, darbe girişiminin kontrol altına alındığı bildirildi.Gabon İletişim Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Guy-Bertrand Mapangou, ülkedeki darbe girişiminin kontrol altına alındığını belirterek, darbecilerin ulusal jandarma tarafından gözaltına alındığını bildirdi.

Gabon Hükümeti’nden yapılan açıklamada, darbe girişiminin kontrol altına alındığı bildirildi.
Gabon İletişim Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Guy-Bertrand Mapangou, ülkedeki darbe girişiminin kontrol altına alındığını belirterek, darbecilerin ulusal jandarma tarafından gözaltına alındığını bildirdi. Yapılan açıklamada, darbe girişiminden şeref muhafızlarından askerlerin sorumlu olduğu bildirilerek, Teğmen Kelly Ondo Obiang’ın kaçtığı ifade edildi.
Gabon’da, sabahın erken saatlerinde devlet radyosunu ele geçiren ordu, demokrasiyi yeniden kurmak için yönetime el koyduğunu açıklamıştı. Silahlı Kuvvetler bildirisini Ulusal Radyo’dan okuyan Gabon’un Savunma ve Güvenlik Güçleri Yurtseverlik Hareketi’nin Yüzbaşı Kelly Ondo Obiang, ’Ulusal İnşa Konseyi’nin kurulacağını belirterek, Fas’ta tedavi gören Devlet Başkanı Ali Bongo’dan duydukları memnuniyetsizliği dile getirmişti.
Yüzbaşı Obiang, yerel saatle 04.00’te yayınlanan mesajında Cumhurbaşkanı Ali Bongo’nun yeni yıl arifesinde yaptığı konuşmanın cumhurbaşkanının makamının sorumluluklarını yerine getirmeye devam etme kabiliyetiyle ilgili şüpheleri güçlendirdiğini bildirmişti.
Cumhurbaşkanı Ali Bongo, Ekim ayında gittiği Suudi Arabistan’da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Bongo, Kasım ayından beri tedavi görmek için gittiği Fas’ta bulunuyor. Yeni yıl arifesindeki konuşmasında Bongo, sağlık sorunlarını kabul etmiş ancak iyileşmekte olduğunu söylemişti. Bongo konuşurken bazı sözleri karıştırmış, sağ kolunu hareket ettirememiş, bununla birlikte sağlıklı olduğuna dair bir görüntü vermişti.
Bongo ailesi yarım yüzyıldır Gabon’u yönetiyor. Ali Bongo 2009’da vefat eden babasının yerine Cumhurbaşkanı oldu. Bongo 2016 seçimlerinde tekrar başa gelmiş ancak seçimleri tekrar kazanması, hakkında dolandırıcılık iddialarının atılmasına neden olmuştu.

PARTNERGünde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!Günde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!
Pervin Buldan: 31 Mart seçimleri tarihi bir dönüm noktasıdırPervin Buldan: 31 Mart seçimleri tarihi bir dönüm noktasıdır
Karamollaoğlu: Binali Bey'e yakışan bir tavır olduKaramollaoğlu: Binali Bey'e yakışan bir tavır oldu

En Çok Okunan Haberler

Vatandaş isyanda! Fiyatlar 2 katına çıktı

Vatandaş isyanda! Fiyatlar 2 katına çıktı

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Yayında öyle bir şey söyledi ki! Sunucu kahkahalara boğuldu

Yayında öyle bir şey söyledi ki! Sunucu kahkahalara boğuldu

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

Diğer Haberler
MHP Meclis Başkanlığı seçiminde kimi destekleyecek? Devlet Bahçeli duyurdu

MHP Meclis Başkanlığı seçiminde kimi destekleyecek?

CHP'den Tunç Soyer eleştirilerine sert yanıt: Kimsenin haddi değil

CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt

İYİ Parti kurucularındandı! Cezmi Polat istifa etti

İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal istifa etti

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

MHP'den Meclis'e çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.