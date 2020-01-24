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Gaffar Okkan'ın şehit edilmesinin 19. yılı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.01.2020 12:13 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: - "Diyarbakır'da çocuklara onun ismi verildi. Çalışmalarından ve halkla bütünleşmesinden rahatsız olan karanlık güçlerin düzenlediği hain bir suikast sonucu şehit olan Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ı aramızdan ayrılışının 19. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, faili meçhul bir cinayete kurban giden eski Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ı saygı ve rahmetle andığını bildirdi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, Okkan'ın Diyarbakır'da şehit edilişinin 19. yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Okan'ın çalışmalarından ve halkla bütünleşmesinden rahatsız olan karanlık güçlerin düzenlediği hain suikast sonucu şehit edildiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Halka rağmen değil, halkla birlikte halk için çalıştı. Diyarbakır'da çocuklara onun ismi verildi. Çalışmalarından ve halkla bütünleşmesinden rahatsız olan karanlık güçlerin düzenlediği hain bir suikast sonucu şehit olan Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ı aramızdan ayrılışının 19. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum."

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