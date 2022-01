Gal Gadot, Kleopatra rolüyle ilgili açıklamalarda bulundu! “Onun hikayesini kutlayacağız”

The Handmaid's Tale, The Falcon and The Winter Soldier gibi dizilerin yönetmenliğini yapmış olan Kari Skogland tarafından yönetilen ve başrolünde ünlü oyuncu Gal Gadot'nun yer aldığı Cleopatra filminin çekimleri henüz başlamadı. Ancak Gal Gadot, hayranlarına daha öncesinde sinema perdesinde gördükleri Kleopatra figürlerinden başka bir imaj çizeceklerinin garantisini verdiğini söyledi. Uzun zamandır karakteri üzerinde çalışma yaptığını dile getiren ünlü oyuncu rolü için heyecanlı olduğunu belirtti.

“TÜM DÜNYANIN BU HİKAYEYİ DUYMAYA İHTİYACI VAR”

InStyle dergisine verdiği röportajda kendi Kleopatra karakterinin sinema dünyasında daha önce gözükenlerden farklı olacağını dile getiren Gadot, “Yalnızca seksi ve çekici değil aynı zamanda zeki ve stratejik düşünen bir lider göreceksiniz. Filmde dünyanın şu anda duymaya ihtiyacı olan hikayeyi anlatacağız” dedi.

2023 yılında vizyona girmesi beklenen filme dair çok ipucu vermek istemeyen Gadot, “Pek bir şey açıklayamam ama size söyleyebilirim ki Kleopatra hikayesini onurlandıracağız. Onun sadece ne kadar seksi ve çekici olduğunu değil, aynı zamanda ne kadar stratejik ve akıllı olduğunu; bugün içinde yaşadığımız dünya üzerinde ne kadar etkisi olduğunu ve hala ne kadar etkili olduğunu göstereceğiz. Tarih boyunca çekilen tüm Kleopatra filmlerini izledim ama biz dünyanın şimdi duyması gereken hikayeyi anlatıyormuşuz gibi hissediyorum” diye konuştu.