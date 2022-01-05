Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Gal Gadot, Kleopatra rolüyle ilgili açıklamalarda bulundu! “Onun hikayesini kutlayacağız”

Gal Gadot, Kleopatra rolüyle ilgili açıklamalarda bulundu! “Onun hikayesini kutlayacağız”

05.01.2022 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısır kraliçesi olarak dünya tarihinde hafızalara kazınmayı başaran Kleopatra’nın hayat hikayesi beyaz perdeye aktarılacak. Efsanevi Mısır kraliçesine ise İsrailli oyuncu Gal Gadot hayat verecek. Ünlü oyuncu yeni filminde canlandıracağı Kleopatra karakteri hakkında konuştu.

Gal Gadot, Kleopatra rolüyle ilgili açıklamalarda bulundu! “Onun hikayesini kutlayacağız”

The Handmaid's Tale, The Falcon and The Winter Soldier gibi dizilerin yönetmenliğini yapmış olan Kari Skogland tarafından yönetilen ve başrolünde ünlü oyuncu Gal Gadot'nun yer aldığı Cleopatra filminin çekimleri henüz başlamadı. Ancak Gal Gadot, hayranlarına daha öncesinde sinema perdesinde gördükleri Kleopatra figürlerinden başka bir imaj çizeceklerinin garantisini verdiğini söyledi. Uzun zamandır karakteri üzerinde çalışma yaptığını dile getiren ünlü oyuncu rolü için heyecanlı olduğunu belirtti.

Kleopatra’yı canlandıracak Gal Gadot: 'Benim de Müslüman arkadaşlarım var'Kleopatra’yı canlandıracak Gal Gadot: 'Benim de Müslüman arkadaşlarım var'

“TÜM DÜNYANIN BU HİKAYEYİ DUYMAYA İHTİYACI VAR”

1

InStyle dergisine verdiği röportajda kendi Kleopatra karakterinin sinema dünyasında daha önce gözükenlerden farklı olacağını dile getiren Gadot, “Yalnızca seksi ve çekici değil aynı zamanda zeki ve stratejik düşünen bir lider göreceksiniz. Filmde dünyanın şu anda duymaya ihtiyacı olan hikayeyi anlatacağız” dedi.

2023 yılında vizyona girmesi beklenen filme dair çok ipucu vermek istemeyen Gadot, “Pek bir şey açıklayamam ama size söyleyebilirim ki Kleopatra hikayesini onurlandıracağız. Onun sadece ne kadar seksi ve çekici olduğunu değil, aynı zamanda ne kadar stratejik ve akıllı olduğunu; bugün içinde yaşadığımız dünya üzerinde ne kadar etkisi olduğunu ve hala ne kadar etkili olduğunu göstereceğiz. Tarih boyunca çekilen tüm Kleopatra filmlerini izledim ama biz dünyanın şimdi duyması gereken hikayeyi anlatıyormuşuz gibi hissediyorum” diye konuştu.

Kötü kraliçeyi canlandıracak! Gal Gadot’un Pamuk Prenses filminde rolü belli olduKötü kraliçeyi canlandıracak! Gal Gadot’un Pamuk Prenses filminde rolü belli oldu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çıkardığı gazı kavanozlara koyup satarak binlerce dolar kazanıyordu! Stephane Matto, aşırı talebe yetişmek için hastanelik olduÇıkardığı gazı kavanozlara koyup satarak binlerce dolar kazanıyordu! Stephane Matto, aşırı talebe yetişmek için hastanelik oldu
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Ünlü isimler kadroda! Kahkaha tufanı yaratacakÜnlü isimler kadroda! Kahkaha tufanı yaratacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Gazını kavanozlarla satıyor! Artan talepler hastanelik etti

Gazını kavanozlarla satıyor! Artan talepler hastanelik etti

Kilo eleştirilerine cevabı sert oldu! Eski halini paylaşarak...

Kilo eleştirilerine cevabı sert oldu! Eski halini paylaşarak...

Göğüs ölçülerini eleştirmişlerdi! “Kendime engel olamıyorum”

Göğüs ölçülerini eleştirmişlerdi! “Kendime engel olamıyorum”

Reklam panolarına yapıştırdı! Taliplerine seslendi

Reklam panolarına yapıştırdı! Taliplerine seslendi

İlginizi Çekebilir

Verileri güvenle koruyan taşınabilir, en iyi harici harddisk modelleri

Verileri güvenle koruyan taşınabilir, en iyi harici harddisk modelleri

Bikiniyle kahve servis ediyor! “Erkeklerin...”

Bikiniyle kahve servis ediyor! “Erkeklerin...”

Kütür kütür turşular yapabilmek için mutlaka bilmeniz gerekenler

Kütür kütür turşular yapabilmek için mutlaka bilmeniz gerekenler

Koronavirüsü bilmişti! 2022 tahminlerini şaşırttı

Koronavirüsü bilmişti! 2022 tahminlerini şaşırttı

Böylesi görülmedi! Yüzü insana benziyor

Böylesi görülmedi! Yüzü insana benziyor

Yatak odasına gizli kamera koydu! Gördüklerine inanamadı

Yatak odasına gizli kamera koydu! Gördüklerine inanamadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.