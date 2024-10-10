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  4. Galada gözler onu aradı ama... Uraz Kaygılaroğlu tepkilerden sonra Erşan Kuneri galasına gelmedi! Cem Yılmaz sessizliğini bozdu

Galada gözler onu aradı ama... Uraz Kaygılaroğlu tepkilerden sonra Erşan Kuneri galasına gelmedi! Cem Yılmaz sessizliğini bozdu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
10.10.2024 09:05
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Fatih'te yaşanan kadın cinayetlerinin ardından Uraz Kaygılaroğlu'nun aylar önce bir sergi için verdiği pozlar yeniden gündeme gelmiş ve sosyal medyada tepkilerin hedefi olmuştu. Kaygılaroğlu ise günler sonra sessizliğini bozmuş ve 'Can güvenliğimden endişeliyim' demişti. Kaygılaroğlu'nun da kadrosunda yer aldığı Netflix dizisi Erşan Kuneri'nin ikinci sezon lansmanı dün akşam gerçekleştirildi. Kaygılaroğlu tepkilerden sonra galaya gelmedi. Cem Yılmaz ise konuya dair sessizliğini bozdu.

Galada gözler onu aradı ama... Uraz Kaygılaroğlu tepkilerden sonra Erşan Kuneri galasına gelmedi! Cem Yılmaz sessizliğini bozdu

Tüm Türkiye günlerdir Fatih'teki vahşeti konuşuyor. Fatih'te Semih Çelik isimli kişi, sevgilisinin başını kesip surlardan aşağıya attıktan sonra intihar etti. Çelik'in surdaki cinayeti işlemeden önce de eski sevgilisi olan kadını kafasını keserek öldürdüğü ortaya çıktı.

Türkiye'yi ayağa kaldıran bu vahşetin ardından sosyal medyada ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun bir sergi için aylar önce verdiği pozlar gündeme geldi.

GÜNLERDİR ELEŞTİRİLİYOR

Elinde kasap bıçağı, kadın kafası ve kanlar içerisinde pozlar veren Kaygılaroğlu bu pozları ile 'ilham verdin' şeklinde eleştirilere maruz kaldı.

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'BAŞKA BİR İŞ YAPARIM' DEMİŞTİ

Günlerce tepkilerin hedefi olan Uraz Kaygılaroğlu Nevşin Mengü'ye konuşmuş ve 'Ben kendi can güvenliğimden de üçüncü bir şahıs olarak, hedef gösterildiğim için endişe eder haldeyim. Eğer bunların bitmesi ben ve benim gibi üçüncü şahısların toplumdan men edilmesi bir daha göz önüne çıkmamasıysa ben bunu seve seve canı gönülden kabul ederim. Bir daha sahneye çıkmak televizyona çıkmak zorunda değilim, başka bir iş yaparım' demişti.

GALAYA GELMEDİ

Dün akşam Uraz Kaygılaroğlu'nun da kadrosunda yer aldığı Netflix dizisi Erşan Kuneri'nin ikinci sezon lansmanı gerçekleştirildi. Kaygılaroğlu tepkilerden sonra galaya gelmedi...

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Bu durum Cem Yılmaz'a sorulunca ünlü isimde sessizliğini bozdu. Yılmaz; 'Uraz ne kadar üzüldüyse biz de arkadaşlarımla o kadar üzgünüz. Tatsız bir hadise oldu. Çok üzgündü... Hepimiz konuştuk kendisiyle' yanıtını verdi.

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SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Cem Yılmaz ülkemizde yaşanan kadın cinayetleri konusunda da şunları söyledi; 'Bizim memlekette böyle sözün bittiği yer tespit edilen bir yer var elbette ki bizi izleyenler sevenler bizden kendi duygularının tercümanı olmamızı istiyorlar. Aslında aklın yolu bir... Bütün mikrofon tutulan arkadaşlarımın ne dediğinden çok, sorumluların bir şey yapmasını bekleyen olaylara maruz kalan halkın bir parçası olduğunu düşünüyorum.'

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Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz Uraz Kaygılaroğlu
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