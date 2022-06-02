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Galata Kulesi önünde kendisini yakan Abdullah Cihat Turan Pekpak öldü mü? Galata Kulesi Meydanı'nda tinerle kendini yakan Abdullah Cihat Turan Pekpak kimdir?

02.06.2022 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galata Kulesi önünde kendisini yakan Abdullah Cihat Turan Pekpak sosyal medyada yapılan paylaşımlar sonrası merak konusu oldu. 28 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği iddia edildi. Peki Galata Kulesi önünde kendisini yakan Abdullah Cihat Turan Pekpak öldü mü? Galata Kulesi Meydanı'nda tinerle kendini yakan Abdullah Cihat Turan Pekpak kimdir? İşte yaşanan olayın ayrıntıları...

Galata Kulesi önünde kendisini yakan Abdullah Cihat Turan Pekpak öldü mü? Galata Kulesi Meydanı'nda tinerle kendini yakan Abdullah Cihat Turan Pekpak kimdir?

Galata Kulesi önünde kendisini yakan Abdullah Cihat Turan Pekpak ve durumunun nasıl olduğu vatandaşlar tarafından merak edildi. Psikolojik sorunlarının bulunduğu öğrenilen şahsa ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. Vatandaşlar; Galata Kulesi önünde kendisini yakan Galata Kulesi önünde kendisini yakan Abdullah Cihat Turan Pekpak öldü mü? Galata Kulesi Meydanı'nda tinerle kendini yakan Abdullah Cihat Turan Pekpak kimdir? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

Galata Kulesi önünde kendisini yakan Abdullah Cihat Turan Pekpak öldü mü? Galata Kulesi Meydanı'nda tinerle kendini yakan Abdullah Cihat Turan Pekpak kimdir?

GALATA KULESİ ÖNÜNDE KENDİSİNİ YAKAN ABDULLAH CİHAT TURAN PEKPAK ÖLDÜ MÜ?

İstanbul'da 1 Haziran Çarşamba günü akşam saatlerinde Galata Kulesi önünde kendisini yakan Abdullah Cihat Turan Pekpak'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Galata Kulesi önünde kendisini yakan Abdullah Cihat Turan Pekpak öldü mü? Galata Kulesi Meydanı'nda tinerle kendini yakan Abdullah Cihat Turan Pekpak kimdir?

ABDULLAH CİHAT TURAN PEKPAK KİMDİR?

Abdullah Cihat Turan Pekpak 28 yaşındaydı. Dünkü olay sonrası Pekpak'ın, psikolojik sorunları sebebiyle tedavi görmesi konusundaki istekleri geri çevirdiği, 'hırsızlık, mala zarar verme' gibi birçok suçtan kaydının olduğu öğrenilmişti.

Kendisini ateşe veren şahsın, Konya'nın Karatay ilçesinde kayıtlı olduğu ve Meram ilçesinde ikamet ettiği biliniyor.

Galata Kulesi önünde kendisini yakan Abdullah Cihat Turan Pekpak'ın yaşamını yitirdiği aktarıldı.

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