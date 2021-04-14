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Galata Wind halka arz ne zaman? Eşit mi oransal mı dağıtılacak?

14.04.2021 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galata Wind halka arz için geri sayıma başladı. Doğan Holding'in enerji yatırımlarından biri olan Galata Wind, halka arz için başvurularını bir süre önce tamamlamıştı. Yıldız pazarda işlem göreceği ifade edilen Galata Wind hisseleri 5,06 TL'den satışa sunulacak. Halka arz süreci sabit fiyat ile talep toplama şeklinde gerçekleşecek. Peki, Galata Wind halka arz ne zaman? Eşit mi oransal mı dağıtılacak?

Galata Wind halka arz ne zaman? Eşit mi oransal mı dağıtılacak?

Doğan Holding’in yenilenebilir enerji alanında en büyük yatırımlarından olan Galata Wind Enerji A.Ş’nin halka arzında süreç başlıyor. Yatırımcı Galata Wind halka arz süreci ile ilgili detayları araştırıyor. Yıldız pazarda işlem göreceği ifade edilen Galata Wind hisseleri satışa sunulacak.

GALATA WİND HALKA ARZ NE ZAMAN?

Galata Wind halka arz süreci 15-16 Nisan tarihleri arasında tamamlanacak. Hisse yıldız pazarda işlem görecek. Lotlar eşit olarak dağıtılacak.

GALATA WİND HİSSELER NASIL DAĞITILACAK?

Galata Wind halka arz süreci, pek çok banka aracılığıyla gerçekleşebilecek. Halka arz fiyatı olarak belirlenen 5,06 TL’ye göre ek satış hakkının tamamının kullanılması durumunda halka arz büyüklüğü 811.813.446,40 TL olacak.

Galata Wind Enerji A.Ş. Genel Müdürü Burak Kuyan’ın konuyla ilgili verdiği bilgiye göre Galata Wind Enerji A.Ş.'nin %25'ine karşılık gelen 13.369.787.000 adet payları halka arz edilecek. Ayrıca buna ilave olarak "ek satış" hakkı kullanımı kapsamında Galata Wind Enerji A.Ş.'nin toplam sermayesinin %5'ini temsil eden 2.673.957.000 adet paylarının "ek satışı" yapılabilecek. Bu itibarla ek satış hakkı kullanımı dahil, Galata Wind Enerji A.Ş.'nin toplam sermayesinin %30'unu temsil eden 16.043.744.000 adet paylarının halka arz edilmesi planlanıyor.

GALATA WİND ENERJİ HALKA ARZ HİSSE FİYATI

Bir lot payın nominal değeri 1 TL (100 ADET 1 KR DEĞERİNDE PAY) olup, 1 TL nominal değerli paylar 5,06 TL'den satışa sunulacaktır.

GALATA WİND HALKA ARZ BORSA KODU

Galata Wind Enerji A.Ş. ("GWIND") payları Borsa İstanbul A.Ş. "Yıldız Pazar"da işlem görecektir.

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