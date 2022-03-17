HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Galatasaray Barcelona'ya evinde yenildi ve Avrupa'ya veda etti

Galatasaray Barcelona'ya evinde yenildi ve Avrupa'ya veda etti

17.03.2022 22:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray çeyrek finale çıkma mücadelesinde evinde Barcelona'ya 2 - 1 yenilerek, Avrupa mücadelesine veda etti. Sarı kırmızılılar bu maçtaki yenilgiyle Avrupa'da bu sezon ilk kez bir maç kaybetti.

Galatasaray Barcelona'ya evinde yenildi ve Avrupa'ya veda etti

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın etkili kontra ataklarına sahne oldu. Harry Potter lakabı ile Avrupa'nın da dikkatini çeken kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun taşıdığı toplarla sarı kırmızılılar etkili oldu.

Fransız forvet Bafetimbi Gomis'in ceza sahası içinde 2'ye 1 pozisyonda yaptığı vuruş defans oyuncusunun ayağından döndü.

Sarı kırmızılıların etkili kontralarından birinde kazanılan korneri 28. dakikada Marcao kafa ile gole çevirdi.

Gol sonrası Barcelona'nın Galatasaray kalesi önünde kalabalık şekilde kurduğu baskı ise 36. dakikada sonuç verdi.

19 yaşındaki yıldız oyuncu Pedri, rakip ceza sahası içinde 2 oyuncuyu geçerek plase bir vuruşla takımına beraberliği getiren vuruşu yaptı.

Bu gol aynı zamanda, Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın ilk yarılarda yediği ilk gol olarak da kayda geçti.

İlk yarı bu iki gol ve karşılıklı ataklarla son buldu.

İkinci yarıya Barcelona golle başladı, 48. dakikada Aubameyang ile golü buldu.

Maçı 2-1'e getiren gol öncesi Barcelona'dan kiralık Galatasaray'a gelen kaleci Inaki Pena üst üste iki vuruşu kurtardı ancak üçüncü vuruş ağlarla buluştu.

Altı dakika uzayan maçta başka gol olmadı ve Galatasaray Avrupa'ya veda etti.

Kerem Aktürkoğlu'nun vole vuruşu

MAÇTAN NOTLAR

Grubundan namağlup ve lider olarak UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'na kalan Galatasaray, Camp Nou'da oynadığı ilk ayak maçında 0-0 beraberlikle sahadan ayrılmıştı.

Maçı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato yönetti.

Bu sezon Avrupa kupalarında 96 takım arasında hiçbir maçın ilk yarısında gol yemeyen tek ekip Galatasaray'dı.

Karşılaşma öncesi Başkan Burak Elmas ile Barcelona Başkanı Joan Laporta, Galatasaray Lisesi ve Galatasaray Müzesi'ni ziyaret etti.

Sarı kırmızılıların UEFA kupasını kazandığı kadroda yer alan efsane isimler, Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu da maç için İstanbul'a geldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bodrum'da sosyal medyada başlayan kavgada 40 kişi birbirine girdi: 1'i ağır 4 yaralıBodrum'da sosyal medyada başlayan kavgada 40 kişi birbirine girdi: 1'i ağır 4 yaralı
Yarın hangi illerde okullar tatil?Yarın hangi illerde okullar tatil?
Putin'e onlar da sırtını döndü! Putin'e onlar da sırtını döndü!
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dünyayı heyecanlandıran açıklama Türkiye'den geldi! "Umudumuz arttı"

Dünyayı heyecanlandıran açıklama Türkiye'den geldi! "Umudumuz arttı"

Fantezisinin bedeli ağır oldu! Günlerce hastanede kaldı

Fantezisinin bedeli ağır oldu! Günlerce hastanede kaldı

Karda sütyensiz poz verdi! 'Bakarken üşüdüm'

Karda sütyensiz poz verdi! 'Bakarken üşüdüm'

Galatasaray-Barcelona maçı 11'leri belli oldu!

Galatasaray-Barcelona maçı 11'leri belli oldu!

Yarın hangi illerde okullar tatil?

Yarın hangi illerde okullar tatil?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e teklif: 2 şehri önerdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e teklif: 2 şehri önerdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.