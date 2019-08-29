Galatasaray, Kayserispor maçına hazır

İSTANBUL, (DHA) - Galatasaray, Süper Lig'in üçüncü haftasında İstiklal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan idmana ısınma hareketleri ile başladı. Isınma hareketlerinin ardından gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, Kayserispor karşılaşması için bugün saat 16.00’da Kayseri’ye hareket ederek mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.

Galatasaray’ın Kayserispor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Steven Nzonzi, Emre Mor.

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