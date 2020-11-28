Galaxy A32 5G uygun fiyatlı 5G akıllı telefonlar arasına eklenebilir!

Uygun fiyatlı akıllı telefonlar herkesin tercihi. Fakat artık uygun fiyatlı akıllı telefonlar filtresinin yanına uygun fiyatlı 5G telefonlar filtresi de eklenmiş durumda. Zira önümüzdeki yıllara damga vuracak olan teknoloji, çok yüksek ihtimalle 5G geniş bant teknolojisi olacak. Hatta akıllı telefon üreticisi firmalar, kısa bir süre önce 5G telefonlarını birer birer piyasaya sürerken, artık neredeyse her amiral gemisi modellerine 5G desteği ekliyorlar. Fakat 5G'nin bir de dezavantajı var. O da donanım maliyetine getirdiği artı yük. Çünkü açıklananlara göre telefonlarda kullanılan 5G modemler, çok ucuz parçalar değil. Ancak yeni işlemcilerin ortaya çıkmasıyla maliyetin de ucuzlayacağı aşikar. Samsung ise iddialara göre şimdiden en uygun fiyatlı 5G telefonu için kollarını sıvadı. Bu telefonun basına yansıyan adı ise Samsung Galaxy A32 5G.

SAMSUNG GALAXY A32 5G ORTAYA ÇIKTI

Galaxy A32 5G, iddialara göre Samsung'un üzerinde çalıştığı yeni 5G'li akıllı telefonu. Aktarılan sızıntı bilgilere göre Samsung, Galaxy A32 5G'yi A serisine konumlandırırken, aynı zamanda telefonu, çıkarttığı en uygun fiyatlı 5G telefon olarak da lanse edecek. SM-A326 kod numarasına sahip olduğu söylenen telefona ait olduğu belirtilen bilgiler ise bununla sınırlı değil. Zira Galaxy A32 5G özelliklerine dair de sızıntılar var.